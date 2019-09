Poliția s-a LĂUDAT DEGEABA - Tânăra violată și salvată în timp record le dăduse adresa exactă oamenilor legii

Fata de 19 ani din Teleorman, care a fost răpită și sechestrată de un tânăr, a explicat cum a fost salvată de polițiști în timp record. Tânăra a declarat că după ce a fost violată, l-a rugat pe agresor să o lase să doarmă în altă cameră, unde a profitat de faptul că acesta adormise și a căutat adresa la care se aflau. De frică să nu pățească la fel ca Alexandra Măceșanu, să sune la 112 și să nu fie găsită, tânăra a evitat să sune la poliție până nu a găsit adresa exactă. Norocul a fost de partea ei, reușind să găsească o factură cu numele mamei tânărului pe care era scrisă adresa locației unde se afla sechestrată. Astfel, operațiunea poliției a fost cu atât mai ușoară.

"El imi luase telefonul. L-am rugat sa nu dormim in aceeasi camera şi m-a dus in camera mamei lui si mi-a dat telefonul. Cred ca prinsese incredere in mine. Îmi era frica si auzisem si de cazul Caracal si de asta am sunat la Politie. Am spus adresa unde ma aflu, mi-au vorbit frumos. in 10 minute au ajuns. Era o fata de la Politie si spunea sa stau linistita ca o sa fie totul bine, ca sunt pe drum", a mai spus victima.