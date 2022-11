Politica joacă la Mondialul din Qatar - Fundaşul iranian Morteza Pouraliganji, după victoria cu Țara Galilor: Luptăm pentru popor

"Luptăm pentru popor", a declarat fundaşul iranian Morteza Pouraliganji când a fost întrebat despre intonarea imnului naţional, după victoria de vineri împotriva Ţării Galilor, cu scorul de 2-0, în Grupa B a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, informează AFP.

Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Anglia, jucătorii iranieni au cântat imnul naţional înaintea partidei cu Ţara Galilor. Joi, într-o conferinţă de presă, atacantul iranian Mehdi Taremi a susţinut că jucătorii naţionalei sale nu au fost supuşi niciunei presiuni pentru că au refuzat să cânte imnul naţional înaintea meciului cu Anglia (2-6).

Iranul este scena unor manifestaţii reprimate în sânge după moartea, pe 16 septembrie, a tinerei Mahsa Amini, arestată de poliţia de moravuri pentru că nu a respectat codul vestimentar strict impus de regim.

După succesul cu Ţara Galilor, Morteza Pouraliganji a spus: "Primul meci este întotdeauna greu şi noi nu am reuşit să ne eliberăm din multe puncte de vedere. La sfârşitul meciului cu Anglia, Carlos Queiroz (selecţionerul - n. r.) ne-a spus să nu ne facem griji, ne-a spus că nu trebuie să ne autocompătimim şi să încercăm să obţinem un rezultat bun cu Ţara Galilor ca să-i facem pe oameni fericiţi."

La rândul său, mijlocaşul Saeid Ezatolahi a afirmat: "Dedicăm aceste două goluri şi suporterilor care au călătorit până aici. Am arătat lumii ce potenţial are echipa Iranului. A trebuit să ne remobilizăm psihic după înfrângerea cu Anglia Ne-am promis că vom reacţiona şi am arătat-o astăzi."

Iranul, cu cinci schimbări în formula de start faţă de meciul catastrofal cu Anglia, a părut o altă echipă în sensul propriu al cuvântului. Formaţia pregătită de Queiroz a jucat mult mai ofensiv, a fost mai periculoasă şi curajul său a fost răsplătit pe final, prin golurile marcate de Roozbeh Cheshmi (90+8) şi Ramin Rezaeian (90+11), după ce portarul galez a fost eliminat.

În ultimul său meci din grupă, Iranul va înfrunta echipa Statelor Unite, marţi 29 noiembrie.