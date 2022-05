Portal pentru viitorii şi actualii şoferi, cu chestionare auto, servicii online şi facilităţi

Trei tineri orădeni, un inginer IT, un jurist şi un economist, au creat un portal complex numit codrutier.ro, ce se adresează atât viitorilor şoferi, prin chestionare auto online, gratuite, prezentate într-un mod prietenos, pentru toate categoriile de permis, inclusiv pentru redobândirea carnetului suspendat, cât şi şoferilor, amatori sau profesionişti, prin diferite servicii online.

Site-ul este organizat pe domenii: chestionare, cod rutier, indicatoare rutiere, RCA online, alerte, având şi un modul de gestionare parc auto persoane fizice şi juridice. Chestionarele sunt structurate pe Mod de învăţare, Simulare examen şi Teste cu întrebări dificile. Răspunsurile sunt contorizate, dând posibilitatea reluării întrebărilor greşite, dar şi explicării lor, potrivit Agerpres.

"Din câte ştim noi, nu cred că mai există o asemenea iniţiativă care să aibă ca scop includerea tuturor serviciilor într-un singur loc şi toate gratuite. Mai sunt doar bucăţi din ce avem noi, cum sunt cele cu chestionare auto, dar nu au facilităţile noastre. Ne-am inspirat şi din experienţă străină pentru a face un site cât mai prietenos. Noi venim să adunăm într-un singur portal toate serviciile conexe automobilului. Încă dezvoltăm platforma şi adăugăm facilităţi noi", a declarat Emilian Pavel, inginer IT, unul dintre cei trei asociaţi.

Ideea portalului, povesteşte Emilian Pavel, a pornit din necesitate, când, la un moment dat, unul dintre cei trei prieteni a rămas fără permis din cauza vitezei şi a trebuit să se pregătească pentru examenul de redobândire a carnetului.

Însă, pe site-ul DRPCIV (Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor - n.r.), care are acest serviciu online gratuit, de completare a chestionarelor pentru obţinerea şi redobândirea permisului, i-a fost imposibil. Având o activitate amplă, instituţia nu are site-ul optimizat pentru viitorul şofer sau pentru redobândire permis.

"Adică nu este foarte prietenos şi până ajungi la chestionare... te mănâncă sfinţii. Am căutat şi alte site-uri, dar am găsit unele cu chestionare cu design foarte învechit şi care oferă strict acest serviciu ca mediu de învăţare pentru obţinerea permiselor. Noi am venit cu un design şi cu un format de completare a chestionarelor auto pentru toate categoriile, optimizat pentru utilizator. Am mai introdus câteva facilităţi gratuite pentru şoferi şi viitori şoferi. Avem, de exemplu, alerte cu privire la expirarea tuturor documentelor aferente unui automobil, respectiv şofer, de la ITP, RCA, rovinietă, CASCO, valabilitate extinctor, la buletin, permis şi pentru şoferii profesionişti, licenţa de şofer profesionist", a menţionat Emilian Pavel.

Pe pagina www.codrutier.ro se mai poate obţine online orice asigurare - RCA, CASCO, de călătorie în afara ţării, inclusiv de imobile. Doar pentru CASCO, cel interesat va fi contactat de un operator, dar, în rest, celelalte se pot obţine fără niciun contact, fără niciun telefon, direct pe site.

"Mai avem un modul pentru firmele care au parc auto, prin care pot să-şi înregistreze toate automobilele şi toţi şoferii, având posibilitatea de a gestiona şi verifica fiecare şofer şi fiecare maşină, inclusiv număr de kilometri, revizii etc. Încercăm astfel să digitalizăm tot ce înseamnă interacţiune cu un automobil sau cu un parc auto", a mai precizat el.

Portalul a fost lansat în mediul online în urmă cu doi ani, în 8 mai 2020, în pandemie.

Se oferă acces pe două sau cinci device-uri, peste 1.000 de întrebări de la examenele DRPCIV şi explicaţii pentru ele, urmărirea progresului şi evidenţierea greşelilor pe toate dispozitivele şi foarte important, a subliniat Pavel, 12 teste cu cele mai dificile întrebări selectate de profesionişti.

Pentru a-l face şi mai atractiv, portalul va fi dezvoltat, periodic, cu câte un serviciu suplimentar astfel încât să se regăsească aici toate serviciile aferente unui automobil, de la service-uri auto în zona cetăţeanului, la tot ce ţine de nevoile unui proprietar de maşină.