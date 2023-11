Portretul lui Shakespeare trimis în spațiu pentru a celebra 400 de ani de la prima ediție a operelor dramaturgului

Influenţa lui William Shakespeare asupra lumii rămâne de nezdruncinat la mai bine de patru secole de la începutul carierei renumitului dramaturg. Pentru a marca rezonanţa continuă a cuvintelor celebrului dramaturg la 400 de ani de la publicarea "First Folio", la 8 noiembrie 1623, cineastul britanic Jack Jewers a trimis în spaţiu un portret al lui Shakespeare împreună cu un fragment din una dintre cele mai cunoscute opere ale sale, potrivit CNN.

Aproximativ 1.000 de exemplare ale primei ediţii, publicate iniţial sub titlul "Mr. William Shakespeares Comedies, Histories & Tragedies", au fost tipărite la şapte ani după moartea sa. Volumul de peste 900 de pagini includea o colecţie de 36 de piese de teatru. Fără acest volum, 18 piese, inclusiv "Macbeth", ar fi fost pierdute, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Ataşat la un balon meteorologic, cu o cameră şi un dispozitiv de urmărire GPS, portretul, însoţit de un fragment din "Visul unei nopţi de vară", a fost lansat în atmosfera superioară a Pământului, potrivit unui comunicat de presă al inVerse Films. O echipă de la compania aerospaţială Sent Into Space a ajutat la realizarea zborului în spaţiu.

Scena a fost filmată pentru scurtmetrajul "Lovers and Madmen", în care o tânără participă la un concurs de artă încercând să trimită în spaţiu un portret al lui Shakespeare.

Filmul este narat de actorul britanic Tom Baker, care l-a interpretat pe cel de-al patrulea Doctor în "Doctor Who". El interpretează discursul lui Shakespeare "More strange than true" din "Visul unei nopţi de vară" pentru a însoţi imaginile cu orizontul Pământului care ajung în spaţiu, potrivit comunicatului.

Filmul face parte dintr-o serie de şase scurtmetraje realizate de regizorul Jack Jewers, care a reimaginat şase dintre cele mai populare discursuri şi poezii ale lui Shakespeare pentru secolul XXI, pentru a marca această aniversare monumentală.

Pe lângă călătoriile spaţiale, filmele explorează relevanţa cuvintelor lui Shakespeare pentru noi în 2023, impactul pandemiei Covid-19, războiul Rusiei în Ucraina, imigraţia şi criza refugiaţilor din Europa, potrivit inVerse Films.