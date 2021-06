Portretul Reginei Angliei, cea mai recentă victimă a cancel culture: Studenții Universității Oxford au votat pentru eliminarea acestuia

Regina a devenit cea mai recentă victimă a cancel culture după ce studenții unui colegiu din cadrul Universității din Oxford au votat pentru eliminarea portretului ei, expus în camera comună a Magdalen College (MCR), care are o lungă asociere cu membrii familiei regale.

Comitetul MCR, format din studenți absolvenți, a votat pentru retragerea portretului bazat pe o fotografie din 1952, susținând că reprezintă un simbol al „istoriei coloniale recente”.

Portretul a fost acum eliminat, potrivit președintelui Comitetului. Secretarul educației, Gavin Williamson, a intervenit aseară condamnând mișcarea „absurdă”.

Președintele MCR, Matthew Katzman, a declarat pentru The Telegraph: „A fost eliminată. S-a decis să fie lăsată camera comună neutră. Despre asta era vorba.”

„Colegiul va avea o mulțime de picturi, dar camera comună este menită să fie un spațiu în care toți să se simtă bineveniți”.

Imaginea aparține Colegiului Magdalen, care nu a avut niciun rol în îndepărtare, iar liderii universitatii au spus că toate piesele de mobilier și decorațiunile nedorite „sunt păstrate cu atenție și în siguranță de către Colegiu, dacă nu sunt expuse”.

Critici

Decizia de a elimina imaginea a provocat critici pe scară largă, inclusiv din partea domnului Williamson, care a spus: „Studenții de la Universitatea Oxford elimină o imagine a reginei… este pur și simplu absurd.”

„Este șeful statului și un simbol al ceea ce este mai bun în Regatul Unit. În timpul lungii sale domnii, a lucrat neobosit pentru a promova valorile britanice de toleranță, incluzivitate și respect în întreaga lume”.

Magdalen a indicat că nu va interveni pentru a inversa decizia.

Sir John Hayes, președintele Grupului de bun simț al parlamentarilor conservatori, a declarat: „Lucrul trist este că ai crede că oamenii din Magdalen College Oxford sunt rezonabili, iar această decizie sugerează că nu sunt.”

„Regina este șeful Commonwealth-ului și este respectată în întreaga lume, iar încercarea de a sugera orice altceva este o denaturare necinstită. Persoanelor implicate ar trebui să fie rușine”.

Fondat în 1458 cu ajutorul lui Henric al VI-lea, colegiul a fost frecventat de monarhi domnitori, a rămas loial lui Carol I în războiul civil, iar în secolul al XX-lea a devenit alma mater al prințului de Wales, mai târziu Edward al VIII-lea.

