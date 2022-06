Potop în sudul Chinei - Sute de mii de persoane au fost evacuate în urma ploilor torențiale

Ploile torenţiale record din China au provocat inundaţii şi alunecări de teren în sudul ţării, precum şi evacuarea preventivă a sute de mii de locuitori, potrivit presei chineze, relatează AFP, potrivit news.ro.

Ploile abundente sunt frecvente în China la sfârşitul primăverii şi începutul verii, în principal în centrul şi sudul ţării, regiuni în care se află şi multe fabrici.

În ultimele zile, ploile abundente au lovit provincia Guangdong (sud) şi ameninţă logistica, într-un moment în care lanţurile de aprovizionare sunt deja sub presiune din cauza restricţiilor anti-Covid.

Oraşul Shaoguan, situat la aproximativ 200 km nord de capitala provinciei Guangzhou, a emis marţi un cod roşu de inundaţii, cel mai înalt nivel al serviciilor meteorologice din China. Şcolile au fost transformate în adăposturi temporare şi sute de corturi au fost montate pe un teren de sport, potrivit imaginilor difuzate de mass-media.

Regiunea învecinată Guangxi (sud) este afectată, la rândul său, de cele mai grave precipitaţii din 2005 încoace, potrivit presei locale. Locuitorii au fost evacuaţi cu bărcile, iar apele pline de noroi au inundat zonele rezidenţiale.

Potrivit serviciilor meteorologice locale, 28 de râuri din regiune au depăşit nivelurile de alertă. În Fujian (est), o provincie situată vizavi de insula Taiwan, peste 220.000 de persoane şi-au părăsit casele ca măsură preventivă de la începutul lunii, potrivit agenţiei de presă New China.

Precipitaţiile în Guangdong, Fujian şi Guangxi au înregistrat în medie din luna mai până la jumatatea lunii iunie 621 de milimetri, cel mai ridicat nivel din 1961, potrivit raportului meteorologic naţional.

În 2021, China a suferit inundaţii severe, cu precipitaţii foarte abundente în centrul ţării, care au ucis peste 300 de oameni. Majoritatea au murit în inundaţii şi alunecări de noroi în Zhengzhou, oraşul cel mai grav afectat, unde mulţi şoferi au fost prinşi de creşterea bruscă a apelor în tunelurile rutiere.

Guiping, Guangxi, China, has been suffering from heavy rainfall for days, and the upstream flood gates were opened without informing the downstream, resulting in flooding and heavy losses in the downstream areas. pic.twitter.com/3YoQmi2S2h