Președintele care este de 30 de ani la putere a declarat STARE DE URGENȚĂ NAȚIONALĂ - VIDEO

Președintele Sudanului, Omar al-Bashir, care se confruntă cu cele mai mari proteste populare din momentul în care a venit la putere, acum 30 de ani, a declarat stare de urgență naţională și a cerut Parlamentului să amâne amendamentele constituționale care i-ar permite să caute un alt termen pentru alegerile prezidențiale din 2020, scrie rador.ro.

Într-un discurs televizat, Bashir a spus că va dizolva guvernul central, precum și agenţiile statului. „Măsuri economice ferme ar trebui luate într-un nou guvern”, a spus Bashir, adăugând că va aloca această sarcină unei echipe calificate.

El s-a adresat și opoziției: „Le adresez o invitație sinceră forțelor de opoziție, care sunt încă în afara căii de reconciliere națională … să avanseze și să se angajeze în dialogul cu privire la problemele actuale ale țării noastre”.

Sudan will be under a national state of emergency for one year. Here's what's been happening in the country pic.twitter.com/vTWj7hZOu0