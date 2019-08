Președintele CJ Ilfov a reziliat contractul pentru un drum județean: Din 28 km într-un an, au făcut 5

Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a anunțat că reziliază contractul care prevedea modernizarea drumului județean 401A deoarece firma care ar fi trebuit să efectueze lucrarea nu și-a îndeplinit atribuțiile, chiar dacă toate facturile au fost plătite, potrivit Mediafax.

,,Azi (miercuri, n.r) am reziliat un contract. Cel care prevedea modernizarea DJ 401A. Regret față de cetățenii din Ilfov pentru că drumul ar fi trebuit să fie gata în martie-aprilie anul viitor – lărgit, asfaltat, cu trotuare, rigole și podețe de acces către proprietăți. Cum v-am mai spus, unii se chinuie să aibă proiecte și să obțină finanțare, noi am avut banii, dar am dat peste o firmă cu oameni iresponsabili care ne-au încurcat și nu și-au făcut treaba. Cunoscând procedurile, noi am făcut tot ceea ce a fost omenește posibil să continuăm acest contract. Am plătit toate facturile în timpul cel mai scurt, am asigurat relația cu toți furnizorii de utilități, am vorbit cu primarii să asigure tot sprijinul, dar ei, din 28 de kilometri într-un an, au făcut cinci”, se arată într-un mesaj al președintelui Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, transmis pe Facebook.

Potrivit acestuia, decizia de reziliere a fost luată după ce a avut discuții cu reprezentanții firmei care ar fi trebuit să efectueze lucrarea și le-a efectuat un plan de realizare a lucrărilor cu termene precise, pe care aceștia nu le-ar fi respectat. Petrache a mai subliniat că a transmis, până la decizia de reziliere, avertismente, notificări și penalizări.

„La fiecare 15 zile ar fi trebuit să arate ce au lucrat. N-au lucrat, așa că azi le-am trimis notificarea de reziliere a contractului. De ce spun că regret și că am încercat din răsputeri să ducem la final acest contract? Pentru că acum trebuie să facem din nou proiect, licitație și să ne apucăm de treabă cu o nouă firmă, ceea ce nu se va întâmpla până cel puțin în primăvara anului viitor. Așa sunt termenele prevăzute în lege. Până atunci, vom conserva cu echipele noastre lucrările și vom încerca să asigurăm fluidizarea traficului și un disconfort minim oamenilor din zonă”, mai spune președintele Consiliului Județean Ilfov.