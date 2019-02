Președintele Curții de Apel Cluj critică protestul magistraţilor din propria 'ogradă': 'Suspendarea activităţii unei instanţe nu este o soluţie constructivă'

Președintele Curții de Apel Cluj, Denisa Băldean, susține că suspendarea activităţii unei instanţe nu este o soluţie constructivă, reproșând magistraţilor Tribunalului Cluj nu i-au cerut părerea atunci când au decis acest lucru, transmite MEDIAFAX.

Denisa Băldean a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că judecătorii din instanțele Curții de Apel Cluj au o personalitate bine conturată, sunt oameni inteligenţi care cred în ceea ce fac.

CITEȘTE ȘI: Tratează ficatul gras înainte să fie prea târziu! Dieta care ajută ficatul să se regenereze

”În opinia mea nu este o soluţie constructivă, nu ne va permite să obţinem ceea ce dorim să obţinem, ca un anumit act normativ, în anumite limite, să nu producă efecte juridice. Colegii nu m-au contactat până acum ca să îmi ceară părerea cu privire la acţiunile pe care vor să le întreprindă, eu le-am transmis punctul meu de vedere. Am o bună comunicare cu colegii de la Judecătorie, am fost la bilanţurile lor, ne-am întâlnit, pe de altă parte nu poţi interzice judecătorului să aibă un punct de vedere bine conturat şi să îl manifeste aşa cum consideră că poate şi doreşte să se manifeste la un moment dat. Deci nu interzic lucrurile acestea şi nici nu aş putea, nici nu aş avea cum. În plus, judecătorii noştri au o personalitate bine conturată, sunt oameni inteligenţi şi sunt convinsă că ei cred în ceea ce fac”, a spus judecătorul Denisa Băldean.

Aceasta a subliniat că nu știe ce alte proteste vor urma în instanțele de pe raza Curții de Apel Cluj similare celor de la Tribunalul Cluj.

Judecătorii din Tribunalul Cluj au anunțat, vineri, că activitatea judiciară va fi suspendată timp de o săptămână, în urma ordonanţei care modifică legile justiției. La Cluj au protestat peste 100 de judecători și procurori, iar câteva persoane din grupul #rezist i-au aplaudat pe magistrați.

CITEȘTE ȘI: Infecția cu paraziţi intestinali. Simptomele și analize necesare .