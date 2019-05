Președintele PMP, Eugen Tomac: 'Sunt oameni politici care, pentru a justifica neîmplinirile interne, pasează toată responsabilitatea pe UE'

Curentele politice populiste, care ''luptă împotriva ideii de Europă unită'', reprezintă cea mai mare ameninţare la adresa Uniunii Europene în acest moment şi de aceea alegerile din 26 mai sunt cele mai importante de la crearea acesteia, a declarat, într-o conferinţă de presă, marţi, la Suceava, liderul PMP, Eugen Tomac, inforemază Agerpres.

''Aceste alegeri sunt cele mai importante de când s-a creat UE (...) Avem şansa de a ne reconecta la UE, pentru că, în ultimii ani, toate mesajele politice care au venit din partea puterii au fost de izolare de UE (...) Au fost mesaje în mod vădit eronate şi cu bună ştiinţă promovată o minciună în ceea ce priveşte poziţia UE în relaţie cu România (...) Trebuie să păstrăm acest spirit proeuropean, pentru că UE se află într-un moment extrem de dificil, de vulnerabil (...) Cea mai mare ameninţare pentru UE se află în interiorul ei (...) Sunt curentele politice populiste, oameni politici care, pentru a justifica neîmplinirile interne, pasează toată responsabilitatea pe UE, aşa cum face Dragnea, cum face Orban la Budapesta, Salvini în Italia şi mulţi alţi politicieni populişti care, prin modul lor de acţiune, luptă împotriva ideii de Europă unită'', a spus Tomac.

El consideră că UE are nevoie de politicieni proeuropeni, iar PMP este singurul partid care a promovat, în această campanie electorală, un discurs proeuropean şi a vorbit oamenilor despre beneficiile aderării la UE.

''UE are nevoie de politicieni responsabili, proeuropeni (...) Suntem singurul partid politic care şi-a asumat un discurs profund proeuropean în această campanie (...) Unii mint populaţia şi spun că România a devenit o colonie de când am intrat în UE. Noi le spunem românilor că este o împlinire extraordinară intrarea noastră în UE, pentru că, de când am intrat în UE, România a reuşit să se ridice la un nivel de performanţă, de bunăstare fără precedent (...) Pe noi, UE ne-a crescut'', a spus Tomac.