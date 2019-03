Președintele UNPR a prezentat candidații partidului pentru alegerile europarlamentare

Președintele UNPR Gabriel Oprea a prezentat, vineri, 29 martie, într-o conferință de presă, candidații partidului pentru alegerile europarlamentare.

1. Ilie Năstase

2. Anghel Iordănescu

3. Luminița Adam, vicepreședinte al partidului, avocat, purtător de cuvânt, fost deputat

4. Claudiu Ciprian Tănăsescu, europarlamentar, medic

5. Mircea Manolache, președintele organizației județene Iași

6. Constantin Tomescu, viceprimarul sectorului 6 București

7. Gheorghe Bică, prof. univ., vicepreședinte și coordonatorul regiunii Oltenia

8. Roman Apostol-Picu, jurist, viceprimar al municipiului Galați

9. Laura Berbecaru, un activist puternic al partidului

10. Ene Dinga, prof. univ., cercetător, fost ministru al integrării europene

11. Gl. (r) Gheorghe Popa, profesor universitar

12. Titu Bojin, vicepreședinte și președintele organizației Timiș

13. Gl. (r) Costantin Tucan Stănuț

14. Daniel Manolache, avocat

15. Murgu Neagu, vicepreședinte, președintele organizației Vrancea

16. Gheorghe Ioniță, avocat

17. Iulian Popescu, medic, fost deputat

18. Daniela Popa, viceprimarul sectorului 1

19. Alexandru Tudor, economistul

20. Cosmin Marian, manager de proiect

21. Vasile Șălaru, profesor

22. Mihai Banu, inginer

23. Col (r) Florin Trosca

24. Andrei Popetea, profesor

25. Andreea Nețoiu, jurist

26. Alin Bucur, fost deputat

27. Daniel Popescu, inginer

28. Robert Candoi, economist

29. Liviu Stoica, economist

30. Valentin Stan, economist

31. Vasilică Dinică, tehnician operator

32. Dumitru Oprea, consilier local

33. Marius Muscalu, jurist.

„Lista noastră este deschisă de Ilie Năstase. Primul nr. 1 mondial este numărul 1 și pe lista UNPR, urmat de antrenorul secolului, Anghel Iordănescu. Două mari simboluri naționale și doi români adevărați, care au adus prestigiu țării, doi ambasadori ai României în lume. Sunt cei mai potriviți pentru a deschide lista unui partid pentru care patriotismul este o valoare reală. Ilie Năstase este un om extrem de valoros care a făcut fericiți milioane de români, este cunoscut și apreciat la nivel mondial. Face parte din trio-ul de aur: Nadia Comăneci – Ilie Năstase – Gheorghe Hagi. Este singura personalitate care apare în clipul de promovare a României. Anghel Iordănescu este antrenorul secolului, un sportiv important, un antrenor important, care a adus multă bucurie românilor, un nume și o figură foarte cunoscute și apreciate la nivel național și mondial. Un român iubit de toți românii”, a declarat liderul UNPR.

Președintele partidului a subliniat faptul că în Parlamentul European trebuie să ajungă numai oameni care să promoveze interesele țării, nu pe ale lor, nu pe ale altora, ci interesele românilor.

“Despre noi se poate spune orice. Dar, cu siguranță, nimeni nu poate spune că nu suntem patrioți, că nu ne iubim țara. Am adus nenumărate dovezi în această direcție, am acționat întotdeauna în această direcție, am adunat mulțimi, am participat activ la decizii favorabile pentru români, am propus și am făcut să devină realitate măsuri importante care au adus reale beneficii unor categorii importante de oameni. Toți colegii noștri vor promova în Parlamentul European interesul național al României. Mesajul nostru pentru români este să fie patrioți adevărați și să trimită la Bruxelles oameni care să-i apere și să le reprezinte cu adevărat interesele, să se bată cu toate forțele pentru ei. Sloganul nostru pentru alegerile din 26 mai este: “Împreună pentru o Europă prosperă! Schimbăm România în bine! Dumnezeu, Onoare, Patrie”, a mai arătat Gabriel Oprea.