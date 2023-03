Pregătiri pentru inculparea lui Trump: Forțele de ordine din New York au în vedere provocări de securitate

Forțele de ordine din New York fac pregătiri de securitate pentru posibilitatea ca fostul președinte american Donald Trump să fie pus sub acuzare în următoarele săptămâni și să apară într-o sală de judecată din Manhattan în cadrul unei anchete care examinează banii tăinuiți plătiți femeilor care au afirmat că au avut întâlniri sexuale cu el, au declarat vineri patru oficiali din cadrul forțelor de ordine, potrivit agenției AP.

Nu a existat niciun anunț public cu privire la vreun termen pentru lucrările secrete ale marelui juriu, inclusiv un eventual vot privind o eventuală punere sub acuzare a fostului președinte.

Oficialii din cadrul forțelor de ordine, care nu au fost autorizați să vorbească public și au vorbit cu The Associated Press sub rezerva anonimatului, au declarat că autoritățile doar se pregătesc în cazul unei inculpări. Aceștia au descris conversațiile ca fiind preliminare și iau în considerare securitatea, planificarea și aspectele practice ale unei potențiale înfățișări în instanță a fostului președinte.

Avocatul lui Trump, Joseph Tacopina, a declarat pentru The Associated Press că, dacă Trump va fi pus sub acuzare, "vom urma procedurile normale".

Biroul procurorului districtual din Manhattan nu a făcut niciun comentariu.

Cazul plăților presupus ilegale

Marele juriu a audiat martori, inclusiv pe fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, care spune că a orchestrat plăți în 2016 către două femei pentru a le reduce la tăcere în legătură cu întâlnirile sexuale pe care acestea au declarat că le-au avut cu Trump cu un deceniu înainte.

Trump neagă că întâlnirile au avut loc, spune că nu a greșit cu nimic și a catalogat ancheta drept o "vânătoare de vrăjitoare" a unui procuror democrat hotărât să saboteze campania prezidențială a republicanului din 2024.

"Democrații l-au investigat și atacat pe președintele Trump încă dinainte de a fi ales - și au eșuat de fiecare dată", a declarat joi purtătorul de cuvânt al campaniei, Steven Cheung, într-o declarație despre anchetă.

Biroul procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, se pare că a examinat dacă au fost încălcate legile statului în legătură cu plățile sau cu modul în care compania lui Trump l-a compensat pe Cohen pentru munca sa de a păstra tăcerea acuzațiilor femeilor.

Daniels și cel puțin doi foști colaboratori ai lui Trump - fostul consilier politic Kellyanne Conway și fosta purtătoare de cuvânt Hope Hicks - se numără printre martorii care s-au întâlnit cu procurorii în ultimele săptămâni.

Cohen a declarat că, la indicațiile lui Trump, a aranjat plăți în valoare totală de 280.000 de dolari către actrița porno Stormy Daniels și modelul Playboy Karen McDougal. Potrivit lui Cohen, plățile au fost pentru a le cumpăra tăcerea în legătură cu Trump, care se afla pe atunci în plină campanie prezidențială.

Cohen și procurorii federali au declarat că firma i-a plătit 420.000 de dolari pentru a-i rambursa plata de 130.000 de dolari către Daniels și pentru a acoperi bonusurile și alte presupuse cheltuieli. Compania a clasificat aceste plăți la nivel intern ca fiind cheltuieli legale.

Plata de 150.000 de dolari către McDougal a fost făcută de editorul de atunci al tabloidului de supermarket National Enquirer, care a împiedicat ca povestea ei să iasă la iveală.

Procurorii federali au fost de acord să nu urmărească în justiție compania-mamă a Enquirer în schimbul cooperării acesteia în cadrul unei anchete privind finanțarea campaniei care a dus la acuzații împotriva lui Cohen în 2018. Procurorii au declarat că plățile către Daniels și McDougal au reprezentat cadouri nepermise și neînregistrate pentru efortul electoral al lui Trump.

Cohen a pledat vinovat, a făcut închisoare și a fost radiat din barou. Procurorii federali nu l-au acuzat niciodată pe Trump de vreo infracțiune.