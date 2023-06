Pregătiți-vă pentru o vacanță de vară foarte aglomerată și scumpă (analiză)

Turismul se redresează și este pe cale să ajungă aproape de nivelurile de dinaintea pandemiei. În timp ce aceasta este o veste foarte bună pentru operatorii de turism, hoteluri, restaurante și companii aeriene, pentru turiști în schimb, nu este atât de bună. Destinațiile populare sunt aglomerate și cererea mare împinge prețurile în sus, ceea ce face ca vacanța de vară din 2023 să fie una dintre cele mai costisitoare de până acum.

Pachetele de vară au devenit mai scumpe în acest an, potrivit agregatorului de oferte de turism Check 24. Cea mai mare creștere relativă a prețului a fost în cele mai accesibile destinații, cum ar fi Bulgaria și Turcia. Prețul pe zi la Sunny Beach din Bulgaria, pe malul Mării Negre, este cu 16,6% mai mare decât anul trecut. Trei destinații din Turcia înregistrează, de asemenea, o creștere de două cifre în acest an: Antalya/Belek cu 15,9%, Side/Antalya cu 15,5% și Kemer/Beldibi cu 13,6%. Alte destinații populare urmează același trend devenind în acest an mai costisitoare decât în 2022. Mallorca - Spania, Kusadasi - Turcia și Hammamet - Tunisia sunt cu peste 12% mai scumpe în timp ce prețul sejururilor din Ibiza - paradisul petrecăreților - și Rodos din Grecia sunt cu 11% mai mari. Alte destinații populare precum Creta, Madeira (Portugalia) și Lanzarote (Spania) înregistrează și ele o creștere de peste 10% a prețurilor la cazare. Una dintre destinațiile preferate în mod tradițional de turiștii români - Halkidiki are o creștere a prețurilor mai modestă, de 4,3%.

Site-ul de turism menționează și două destinații care sunt mai puțin scumpe decât vara trecută: Sardinia cu o scădere de 2,6% și o destinație exotică, dar îndepărtată - Cancun din Mexic, care este cu 12% mai ieftină.

Cel de-al doilea barometru mondial al Organizației Mondiale a Turismului din acest an arată că redresarea rapidă a sectorului începută anul trecut a continuat și în 2023. Per ansamblu, sosirile internaționale au ajuns la 80% din nivelurile de dinaintea pandemiei în primul trimestru din 2023. Se estimează că 235 de milioane de turiști au călătorit la nivel internațional în primele trei luni, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă din 2022. Turismul a continuat să își demonstreze reziliența. Datele revizuite pentru 2022 arată că peste 960 de milioane de turiști au călătorit la nivel internațional anul trecut, ceea ce înseamnă că s-au recuperat două treimi (66%) din cifrele de dinaintea pandemiei.

În primul trimestru al acestui an, gradul de ocupare a hotelurilor europene a fost doar ușor sub cel din 2019, în timp ce traficul aerian intraeuropean a ajuns la peste 90% din nivelurile din 2019. Traficul aerian global din zona europeană, Orientul Mijlociu și Africa este pe cale să revină la nivelurile anterioare pandemiei în 2024, potrivit Fitch Rating. Aceștia se așteaptă la un sezon estival puternic în 2023, care ar putea duce la o ocupare a hotelurilor europene care să depășească nivelurile pre-pandemice și la un trafic aerian care să ajungă aproape de nivelurile din 2019 (de la aproximativ 86% la începutul anului) în 2023.

Potrivit OMT, revenirea nu a fost uniformă în întreaga lume. Orientul Mijlociu a înregistrat cea mai bună performanță, fiind singura regiune care a depășit numărul de sosiri din 2019 (+15%) și prima care a recuperat cifrele anterioare pandemiei într-un trimestru întreg. Europa a atins 90% din nivelurile anterioare pandemiei, determinată de cererea intra-regională puternică. Africa a atins 88%, iar America aproximativ 85% din nivelurile din 2019. Zona Asia - Pacific și-a accelerat revenirea ajungând la 54% din nivelurile pre-pandemice, dar această tendință de creștere se va accelera acum că majoritatea destinațiilor, în special China, s-au redeschis.

Ținând cont de toate acestea, vara anului 2023 nu va fi doar una dintre cele mai scumpe din ultimii ani, ci și una dintre cele mai aglomerate de la pandemie încoace. Sporind stresul turiștilor, mai multe greve sunt programate în această vară, precum cele din Italia, Franța și Spania, astfel că va fi nevoie de o planificare atentă pentru a ajunge la destinația dorită.

