Premier League ajută financiar cluburile din eşaloanele inferioare

Premier League şi Liga Engleză de Fotbal (EFL) au ajuns la un acord pentru un ajutor financiar de 250 de milioane de lire sterline pentru grupările din eşaloanele inferioare afectate de criza cauzată de pandemie, relatează bbc.com.

Premier League va plăti până la 15 milioane de lire sterline pentru a ajuta EFL să obţină un împrumut de 200 de milioane de lire sterline, bani care vor ajunge apoi sub formă de împrumut fără dobândă la cluburile din Championship. Împrumuturile vor fi de cel mult 8,33 milioane de lire sterline pentru fiecare club şi trebuie rambursate până în iunie 2024.

Un ajutor de 50 de milioane de lire sterline va ajunge la cluburile din League One şi League Two. Cluburile din League One vor primi cel puţin câte 375.000 de lire sterline, iar cele din League Two cel puţin câte 250.000 de lire sterline.