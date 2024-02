Premierul Ciolacu anunță mii de angajări în Sănătate: 'Va înseamna o presiune mai mică pentru personalul medical actual din spitale'

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, în şedinţa de joi a Guvernului, că în urma discuţiilor cu sindicatele şi Ministerul Sănătăţii, a decis să deblocheze peste 2.000 de posturi în domeniul sanitar şi asistenţă socială.

„Continuăm să venim cu soluţii pentru a reduce deficitul de personal medical din spitalele din subordinea autorităţilor locale. În urma discuţiilor cu sindicatele şi Ministerul Sănătăţii, am decis să deblocăm peste 2.000 de posturi în domeniul sanitar şi asistenţă socială. Astfel, după decizia pe care am luat-o în ianuarie când am deblocat alte 7.600 de posturi, putem spune că pentru anul acesta ne propunem să atragem aproape 10 mii de noi medici, asistente, infirmiere şi personal sanitar în spitalele publice”, a afirmat Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de joi a Executivului.

Premierul a adăugat că acest lucru va însemna, cu siguranţă, servicii mai bune pentru pacienţi, „dar şi o presiune mai mică pentru personalul medical actual din spitale”.

Prin urmare, Guvernul va aproba, prin memorandum, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea a 2.226 de posturi vacante sau temporar vacante din sectorul sănătate şi asistenţă socială din cadrul instituţiilor publice locale.

Ce fel de personal va fi angajat

În memorandum sunt propuse spre aprobare următoarele: 706 posturi de medici, 100% din numărul de posturi solicitat; 45 de posturi privind alt personal de specialitate medicosanitar cu studii superioare (asistent social, farmacist, biolog, biochimist, fizician, kinetoterapeut, psiholog, inginer, tehnician de radiologie şi imagistică etc.), respectiv 30% din posturile solicitate, 88; alte 5 posturi pentru personal de cercetare, adică 30% din numărul total solicitat de posturi, 7; 746 de posturi de asistent medical, 50% din totalul solicitat, 1.448.

Acelaşi memorandum propune ocuparea prin concurs a: 72 de posturi pentru alt personal cu studii medii (registrator medical, statistician medical etc.), respectiv 30% din totalul solicitat, 167 de posturi; 470 de posturi pentru personal auxiliar (îngrijitoare, brancardier, infirmieră, băieşi etc.), 30% din 1.445 posturi solicitate; 75 de posturi pentru personal TESA, adică 30% din totalul solicitat de spoturi, 180; 107 posturi pentru muncitori şi personal de deservire, respectiv 30% din cele 280 de posturi solicitate.