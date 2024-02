Premierul Ciolacu, la uzina Dacia: 'Din acest moment, Guvernul României va folosi un singur brand - Dacia'

Premierul Marcel Ciolacu, aflat în vizită la uzina Dacia de la Pitești, a anunțat că Guvernul va folosi doar mașini produse în România. Chiar și mașina folosită pentru deplasările premierului va fi noul model Dacia Duster.

„10% din exporturile României este asigurat de Dacia. Astăzi cu mândrie am aflat că am reușit să-i batem și pe italieni la ei acasă, nu la fotbal, la mașini vândute pe teritoriul Italiei. Am făcut un drive test cu noul model de Duster. Cum ar fi spus fiul meu acum câțiva ami: este bestială. O să profit de această ocazie să fac un anunț foarte clar. Din acest moment, Guvernul României și prim-ministrul României va folosi un singur brand: Dacia.

Brandul Guvernului României trebuie să fie principalul producător de autoturisme. Mașina mea, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster. Cred că așa e corect în orice stat democratic și în orice economie. Cum în Franța mașina guvernului și mașina autorităților este Renault, în România mașina autorităților și a prim-ministrului trebuie să fie Duster”, a declarat Ciolacu.

Premierul s-a declarat impresionat de faptul că noua Dacia Duster a fost concepută în totalitate de designeri și ingieri români. De asemenea, Ciolacu a lăudat autoritățile locale pentru sprijinul pe care îl oferă Dacia.

„E un moment de mândrie să vezi cum economicul stă la aceeași masă și creează viitor. Până la urmă crește nivelul de trai al unei zone împreună cu dezvoltatorii și autoritățiile locale. Am făcut o promisiune foarte clară prin șeful cancelariei prim-ministrului: din acest moment o să avem o echipă de lucru care va lucra și cu echipa de aici și cu echipa de la Craiova pentru a închide toate hățișurile legislative și birocratice care costă bani. Orice întârziere de livrare și orice sincopă pe dânșii îi costă bani”, a mai declarat premierul.