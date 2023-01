Premierul Ciucă, reacție la prăbușirea elicopterului cu oficiali ucraineni: 'Rămânem angajați să ajutăm Ucraina să câștige acest război'

Premierul Nicolae Ciucă reacționează la tragicul eveniment de lângă Kiev, unde un elicopter în care se aflau ministrul de interne al Ucrainei și adjunctul său s-a prăbușit lângă o grădiniță.

„Transmit cele mai profunde condoleanțe din partea Guvernului României pentru tragicele pierderi de vieți omenești în accidentul de elicopter din Brovary, inclusiv cele ale ministrului de Interne, Denys Monastyrskyi și ale echipei sale. În aceste momente de durere, suntem alături de poporul ucrainean și rămânem angajați să ajutăm Ucraina să câștige acest război”, se arată în mesaj publicat pe contul de Twitter al Guvernului României.

CONTEXT

Cel puţin nouă dintre cele 18 victime ale prăbuşirii elicopterului la Bovarî, miercuri, erau localnici care-şi aduceau copiii la grădiniţă”, anunţă adjunctul administraţiei prezidenţiale ucrainene Kirilo Timoşenko, relatează CNN.

Toate cele nouă persoane care se aflau la bordul elicopterului au murit în prăbuşire, iar autorităţile estimează numărul total al morţilor la 18, potrivit unui ultim bilanţ.

Însă bilanţul poate creşte, avertizează şeful Administraţiei Militare din regiunea Kiev Oleksii Kuleba. „Pentru moment nu există informaţii despre numărul copiilor dispăruţi”, declară Kuleba la faţa locului. „Identificarea este în curs. Vin părinţi, sunt întocmite liste”, declară el.

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat la accidentul aviatic de la Brovary, în care a murit conducerea Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina. El a însărcinat SBU și Poliția Națională să afle toate circumstanțele incidentului.

„În acest moment, anchetatorii și experții lucrează la locul tragediei. Se desfășoară acțiuni urgente de investigare. Deocamdată, luăm în considerare toate versiunile posibile ale accidentului de elicopter. Ancheta preliminară a fost încredințată anchetatorilor SBU”, a declarat procurorul general Andriy Kostin.

PM @NicolaeCiuca: I convey @GuvernulRo’s deepest condolences for tragic loss of lives in helicopter crash in #Brovary,including those of Interior Min. Denys #Monastyrskyi &his team. At this time of sorrow,we stand with????????people&remain committed to help????????win this war @Denys_Shmyhal