Florin Cîțu, despre finanțarea centrelor de vaccinare: Voi merge pe costuri standard pentru că uneori nota de plată a fost supraevaluată

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, că banii de la bugetul de stat care vor merge pentru centrele de vaccinare din țară vor fi alocați în baza unor „criterii” și „costuri standard” pe care le va comunica Ministerul Sănătății, motivul fiind că în trecut au existat cazuri de supraevaluări.

„Este o Ordonanta care este in procedura de avizare. Sper sa fie gata pana vineri. Trebuie clarificat mecanismul de plata, cred ca mergem cu plata prin Ministerul Sanatatii si decontarea de la bugetul de stat. Vreau sa fiu foarte atent la criterii pentru ca au fost situatii in trecut cand nota de plata a fost supraevaluata. Vreau sa ma asigur ca avem criterii clare prin care se definesc aceste cheltuieli. Astept de la Ministerul Sănătății criteriile, care sunt cheltuielile standard. Voi merge pe costurile standard, nimic in plus”, a declarat Florin Cîțu.