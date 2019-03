Premierul Jacinda Ardern după atacul sângeros asupra a două moschei: Aceasta va fi una dintre cele mai negre zile ale Noii Zeeelande (video)

Poliţia neozeelandeză anunţă existenţa mai multor victime în urma unor incidente armate la două moschei din Christchurch, anunţă BBC. Conform presei locale, este vorba despre moscheile Al Noor Mosque, din centrul oraşului şi Linwood Masjid. Într-o conferinţă de presă, comisarul de poliţie Mike Bush a anuţat că este vorba despre un număr semnificativ de victime şi că au fost reţinuţi trei bărbaţi şi o femeie şi că nu crede că mai sunt şi alte persoane implicate. Presa locală vorbeşte despre zeci de victime.

Vezi și: Anchetă MONSTRU la Facebook - Procurorii americani investighează tranzacțiile de date ale companiei (New York Times)

Comisarul de poliţie Mike Bush a confirmat iniţial că o persoană a fost reţinută, dar că nu se ştie dacă şi alte persoane au fost implicate în atacuri.

Martorii au declarat presei locale că au fugit pentru a se salva şi că au văzut persoane rănite la moscheea Al Noor. Conform Reuters, ei au relatat că au văzut un bărbat în ţinută de camufaaj, cu o armă automată, trăgând la întâmplare.

Vezi și: Ripostă puternică a armatei israeliene în Fâșia Gaza după ce rachete palestiniene au lovit Tel-Aviv

Autorităţile au recomandat închiderea temporară a tuturor moscheilor. De asemenea, au fost închise toate şcolile din Christchurch.

Într-o declaraţie, premierul Jacinda Ardern a declarat că nu se cunosc detalii.

"Dar vă pot spune că aceasta va fi una dintre cele mai negre zile ale Noii Zeeelande", a spus Ardern, adăugând că ceea ce s-a întâmplat este "un act de violenţă ieşit din comun şi fără precedent".

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern says she can’t give details on the number of fatalities, but it’s “clear that this is one of New Zealand’s darkest days.” https://t.co/9LnQSolGOd pic.twitter.com/a2icfTW3O2