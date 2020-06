Premierul Ludovic Orban, ANUNȚ de ultimă oră de la șantierul magistralei 5 din Drumul Taberei

Premierul Ludovic Orban a fost în inspecție pe șantierul magistralei 5 din Drumul Taberei. Orban a anunțat aici dotări noi, care nu există în alte stații de metrou.

"Dezvoltarea metroului a reprezentat și reprezintă o prioritate pentru mine. Cât am fost ministru, am reluat investiții la tronsonul 1 Mai -Laromet și am finalizat patru stații de metrou. Acest proiect al tronsonului de pe magistrala 5 Drumul Taberei este pornit încă din perioada respectivă. Important este că astăzi această magistrală prinde contu. Investițiie au utilitate, e o lucrare complexă care conține elemente de noutate. Numărul de scări rulante e cu 50% mai mare decât cel din celelalte stații. Sistemele automatice sunt ultra moderne. Când va fi gata din punct de vedere tehnic, va fi pus în circulație", a declarat Orban.