Ludovic Orban și-a mărit echipa: A făcut încă un transfer din PNL, pe funcția de secretar general adjunct al Guvernului

Ludovic Orban își mărește echipa de la Palatul Victoria și face încă un transfer din PNL! Liberalul care era secretar general adjunct al PNL, Cristi Barbu, a fost numit, joi, tot secretar general adjunct, dar la Guvern.

Cristi Barbu este omul de încredere al lui Orban și face parte din echipa cu care lierul PNL a început redresarea partidului și ascensiunea partidului spre cel mai bun scor electoral din istorie.

„Aşa am plecat ȋn februarie 2017 să câştigăm partidul. Din iunie 2017 Ludovic Orban a stopat picajul PNL-ului, i-a redat busola şi de acolo a ȋnceput o muncă de reconstrucţie fantastică. Nu a fost uşor să fii primul preşedinte ales al unei fuziuni dintre două partide de dimensiuni egale.

Nu a fost uşor nici să gestionezi frustrările unora care nu acceptau că partidul lor (şi al meu) s-a topit sub greutatea brandului de 144 al PNL-ului istoric. Prin respectarea cuvântului dat, prin echilibru, seriozitate, consecvenţă, dar mai ales prin multă muncă, noul PNL, cu Orban la conducere, a reȋnvăţat să câştige.

Am câştigat alegeri parţiale, am câştigat alegeri europarlamentare, am câştigat o influenţă enormă ȋn favoarea României la Bruxelles, am câştigat lupta cu PSD şi pentru prima dată ȋn 30 de ani, PSD a ieşit pe locul doi ȋn alegeri şi tot pentru prima dată, un Guvern PSD a fost demis de opoziţie prin moţiune de cenzură”, scria Cristi Barbu, în octombrie, pe pagina sa de Facebook.

Cristi Barbu a câștigat, în 2008, alegerile locale și a devenit primarul comunei Suhaia, județul Teleorman. A obținut două mandate de edil al localității și a surclasat PSD la alegerile parlamentare care au avut loc în perioada 2008-2012. A înființat, în premieră după 1990, Sfatul Înțelepților, acolo unde bătrânii satului și nu numai vin și dezbat principalele probleme ale comunității lor.

