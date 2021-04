Premierul Republicii Moldova regretă că nu se poate vaccina în România: 'Din păcate nu am cetățenie română'

Premierul interimar Aureliu Ciocoi îşi aşteaptă rândul pentru a fi vaccinat împotrivă COVID-19 în ţara noastră. Oficialul a precizat că nu deţine cetăţenia română, motivul pentru care nu are posibilitatea să se imunizeze în statul vecin.

Declaraţiile au fost făcute aseartă, la "Primele Ştiri" de la Prime. Ciocoi a mai precizat că în prezent se finalizează etapa de vaccinare a cadrelor medicale şi în curând toată populaţie va putea să se imunizeze contra noului coronavirus, cu tipul de vaccin la alegere din cei care vor fi disponibili în ţară, transmite Publika.md.

De asemenea, premierul interimar spune că suntem în situaţia în care trebuie să procurăm vaccinuri de la diferiţi producători care au ofertă în condiţiile în care piaţa serurilor este suprasolicitată.

" -Dumneavoastră personal v-aţi vaccinat? - Nu, eu cuminţel stau în bancă, aştept să-mi vină rândul. -Puteţi să faci şi în România, dar acceptaţi s-o faceţi în Moldova, bănuiesc? - Pentru a merge în România la vaccinare trebuie să am cetăţenia română. - Cineva spunea că o aveţi. - Din păcate, nu."

Aureliu Ciocoi recunoaşte că procesul de imunizare deocamdată se desfăşoară destul de lent:

"Explicaţia este una foarte simplă - reticenţă vizavi de vaccinare. Era nevoie să meargă echipa în spitalele raionale şi municipale, pentru a convinge medicii să se vaccineze. Odată cu păşire în etapa a treia, viteza vaccinării va creşte exponenţial. După mine, indiferent cu care vaccin, important să reuşim cât mai multă populaţie din Republica Moldova încât să atingem răpid gradul de imunizare naţională."

Premierul interimar a mai spus că autorităţile ţării noastre intenţionează să achiziţioneze peste două milioane de doze de vaccin prin Platforma COVAX. De asemenea, el a explicat de ce Moldova îşi doreşte să procure şi 100 de mii de doze de vaccin chinez Coronovac, care, potrivit ultimelor estimări, are eficienţă în jur de 80%. Oficialul a mai adăugat că autorităţile ţării noastre poartă negocieri şi pentru procurarea serului rusesc Sputnik V.

Aureliu Ciocoi spune că, potrivit estimărilor specialiştilor, vor trebui să repetăm etape de vaccinare în fiecare 8-10 luni. Iar prognozele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii arată că noul coronavirus îşi va pierde din intensitate abia spre primăvara 2023:

"În Fondul de Rezervă a Guvernului avem, plus ceea ce am reuşit să adunăm din alte bugete, per total am strâns suma de 137 de milioane de lei. Din banii aceştia urmează să achiziţionăm vaccinul care este disponibil pe piaţa internaţională. Momentam a fost disponibil lotul acesta din Republica Populară Chineză, Coronovac, care este un vaccin foarte bună, cu o eficienţă foarte bună şi, apropo, nu are niciun efect advers."

De la lansarea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 la începutul lunii martie, în Moldova s-au vaccinat peste 96 de mii de persoane dintre care peste 10 mii 200 au fost imunizate cu a doua doză. Totodată, au fost înregistrate peste 900 de reacţii adverse uşoare şi 39 de reacţii adverse moderate.