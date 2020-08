Premierul României, Ludovic Orban, despre economie: 'Suntem pe locul trei în UE ca şi creştere a producţiei industriale'

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, că economia României "este pe trend de revenire", arătând că datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), potrivit cărora economia a consemnat un declin de 12,3% în trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, sunt mai bune decât prognozele pesimiste făcute de economişti, relatează Agerpres.

El a declarat, la Craiova, că "tendinţa de revenire a economiei româneşti se simte încă din luna iunie a trimestrului II şi această tendinţă de revenire economică a continuat şi în luna iulie".

"Economia este pe trend de revenire. Datele care sunt prezentate de INS sunt date care vizează trimestrul doi al acestui an, trimestrul în care impactul negativ al epidemiei asupra economiei a fost maxim, nu numai în România, ci a fost maxim în toate ţările care au fost afectate de pandemie. Toată lumea se aştepta la o scădere economică. Vă readuc aminte că, pe primul trimestru, România a fost pe locul doi ca şi creştere economică şi acum scăderea care este prezentată de INS este o scădere sub prognozele pesimiste care au fost făcute şi, de asemenea, este sub scăderile economice pe care le-au înregistrate alte state europene. De altfel, tendinţa de revenire a economiei româneşti se simte încă din luna iunie a trimestrului II şi această tendinţă de revenire economică a continuat şi în luna iulie", a afirmat Orban.

Premierul a menţionat că obiectivul Guvernului pe care îl conduce este de a reduce "la maxim contracţia economică prin stimularea relansării economice în toate domeniile".

"Obiectivul nostru fundamental este acela de a reduce la maxim contracţia economică în cursul acestui an prin stimularea relansării economice în toate domeniile. Dacă vă uitaţi la datele pe luna iunie, veţi constata că suntem pe locul trei în UE ca şi creştere a producţiei industriale. De asemenea, dacă vă uitaţi la investiţii, veţi vedea că România, în anul 2020, deşi, repet, în trimestrul doi a fost trimestrul cel mai afectat de criza economică, în prima jumătate a anului Guvernul a făcut cele mai mari investiţii din ultimii zece ani, investiţii de 20 de miliarde. Toate aceste eforturi pe care le-am făcut vor da roade şi vor permite o revenire a economiei şi ulterior o relansare economică foarte puternică", a adăugat Ludovic Orban.