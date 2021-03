Premiile Cesar 2021 - `Another Round`, desemnat cel mai bun film străin

Lungmetrajul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a câştigat premiul Cesar pentru cel mai bun film străin, vineri seară, la cea de-a 46-a ediţie a galei organizate de Academia de arte şi tehnici cinematografice din Franţa, informează contul de Twitter al postului de televiziune Canal+.

La această categorie au fost nominalizate producţiile cinematografice "1917" (Marea Britanie/SUA), "Corpus Christi" (Polonia), "Dark Waters" (SUA), "Another Round" (Danemarca), "The August Virgin" (Spania).



Filmul "Another Round" spune povestea personajului Martin, interpretat de Mads Mikkelsen, un profesor, soţ şi tată care, deşi a fost cândva un om strălucit, în prezent a ajuns doar o umbră a personalităţii sale. Potrivit sinopsisului oficial al peliculei, publicat pe IMDb.com, în acest film, patru buni prieteni - profesori de liceu - testează o teorie conform căreia îşi vor îmbunătăţi calitatea vieţii prin menţinerea unei cantităţi constante de alcool în sânge.



În 2020, premiul Cesar pentru cel mai bun film străin a revenit peliculei sud-coreene "Parasite", regizată de Bong Joon-ho.



Cea de-a 46-a ediţie a galei de decernare a premiilor Cesar are loc la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Olympia din Paris şi este prezidată de actorul Roschdy Zem.



Prezentatoarea principală a galei este actriţa franceză Marina Fois.