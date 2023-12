Președintele Autorității Palestiniene, discurs exploziv: contestă Holocaustul și explică faptele lui Hitler

La sfârșitul lunii august președintele Autorității Palestiniene a ținut un discurs în fața membrilor partidului său, Fatah, rostind cuvinte care astăzi stârnesc indignare. Abbas a spus că evreii ashkenazi nu sunt semiți și că au fost vizați de Hitler din cauza "rolului lor social".

Discursul în cauză a fost rostit în perioada 24–26 august, dată la care a avut loc consiliul revoluționar al partidului Fatah. Dar controversa care îl vizează a izbucnit abia în ultimele ore.

Vorbind în fața membrilor partidului său, Mahmoud Abbas, președintele Autorității Palestiniene, a făcut următoarea declarație, transmisă de "Ha'Aretz": "Adevărul pe care trebuie să-l clarificăm pentru lume este că evreii europeni nu sunt semiți. Nu au nimic de-a face cu semitismul... Se spune că Hitler i-a ucis pe evrei pentru că erau evrei și că Europa i-a urât pe evrei pentru că erau evrei. Nu este adevărat. S-a explicat clar că [europenii] i-au combătut [pe evrei] din cauza rolului lor social, care avea de-a face cu camătă, bani etc., și nu pentru religia lor. [Hitler] a spus că s-a luptat cu evreii pentru că aceștia erau interesați de camătă și bani. Potrivit lui, sabotau și de aceea îi ura. Am dori să clarificăm acest aspect. Nu este vorba despre semitism și antisemitism".

În timpul acestui discurs, Mahmoud Abbas a mai afirmat că evreii ashkenazi (stabiliți în Europa centrală și de est) nu erau semiți (un grup etnic originar din Asia de Vest), ci proveneau mai degrabă dintr-un "regat tătar care s-a convertit la iudaism", relatează site-ul israelian. Prin urmare, potrivit lui Abbas, ar fi ilogic să vorbim de "antisemitism" în legătură cu ei.

"Adevărata faţă a Autorităţii Palestiniene"

Evident, descoperirea discursului liderului Autorității Palestiniene, care a fost transmis ieri de think-tank-ul american Middle East Media Research Institute for News on the Middle East and Beyond, nu a întârziat să producă reacţii.

Ambasadorul Israelului la Națiunile Unite, Gilad Erdan, a denunțat rapid un exercițiu de "antisemitism pur", relatează "The Times of Israel", acuzând "adevărata față a 'conducerii' palestiniene". Ulterior, au venit reacții și de la nivel internațional.

Un pas înapoi pe jumătate

Într-adevăr, Uniunea Europeană a publicat un comunicat de presă în care denunță "distorsiuni istorice, inflamatorii și profund ofensatoare", care, în cele din urmă, "fac jocul celor care nu doresc o soluție cu două state, pentru care președintele Abbas a pledat în repetate rânduri", relatează site-ul de știri BBC.

Conștient de controversa iscată, liderul palestinian a sfârşit prin a publica o clarificare. În aceasta, notează presa britanică, Abbas "nu și-a cerut scuze în mod explicit", ci a afirmat că Holocaustul a fost "cea mai odioasă crimă din istoria modernă a umanității" și comentariile sale nu au avut scopul de a "nega unicitatea Holocaustului".

