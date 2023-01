Preşedintele CJ Vrancea a anunţat că noul Spitalul Judeţean Focşani, neinclus în lista aprobată pentru finanţarea cu fonduri din PNRR, va fi totuşi realizat

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Cătălin Toma, a anunţat că noul Spital Judeţean Focşani, care nu a fost inclus în lista unităţilor medicale finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, va fi realizat cu alte fonduri, menţionând că valoarea investiţiei se ridică la 500 de milioane de euro. Termenul de finalizare pentru acest spital ar fi trebuit să fie, conform PNRR, 30 august 2026, cu o posibilitate de prelungire de numai şase luni, ceea ce înseamnă foarte puţin timp, a mai spus Toma, informează News.ro.

Proiectul pentru construirea Spitalului de Urgenţă Focşani alături de cele pentru Spitalul Clinic de Urgenţă Judeţean Sibiu şi Spitalului Regional de Urgenţă Braşov au fost respinse încă din prima etapă a evaluării proiectelor depuse prin PNRR pentru spitale, deoarece depăşeau bugetul permis de HG privind aprobarea programului naţional de investiţii în infrastructura de sănătate.

Preşedintele CJ Vrancea Cătălin Toma a fost întrebat, vineri, la Prima News, de ce noul Spital Judeţean Focşani nu a fost inclus în lista PNRR.

“E vorba de un proiect care doreşte să relocheze actualul spital judeţean, care, din păcate, are o vechime considerabilă, din 1970, deja orice protocol am institui acolo nu mai face faţă normelor şi standardelor în sănătate. De aceea, ne-am propus să facem acest spital. Acest proiect l-am preluat în momentul când am preluat acest mandat de preşedintele al CJ Vrancea şi vă asigur că va fi dus la îndeplinire. Noi am dorit foarte mult pe PNRR să obţinem finanţarea, dar termenul de finalizare pentru acest spital ar fi trebuit să fie, conform PNRR, 30 august 2026, cu o posibilitate de prelungire de numai şase luni. Asta înseamnă foarte puţin timp, având în vedere toate demersurile pe care le-am început noi, vorbim de 2018 – 2019 – 2020, cu aprobarea Studiului de fezabilitate. Noi suntem în situaţia pentru realizarea unui spital cu patru module, cu tot ceea ce înseamnă compartimente, ATI, cardio-vascular, undeva la 720 de paturi, exact cât are actualul spital”, a afirmat preşedintele CJ Vrancea.

El a precizat că nu înţelege de ce a fost stabilit acel prag în PNRR de 200 de milioane de euro.

“Valoarea este undeva la 500 de milioane de euro. Cele patru module înseamnă pentru construirea lor 250 de milioane, iar pentru dotarea acestor module – 250 de milioane. Într-adevăr, ne-am dorit foarte mult să obţinem această finanţare, cu riscul de a obţine doar 200 de milioane, cât s-a impus acel prag. Acel prag, dacă mă întrebaţi pe mine, nu prea înţelegem cum a fost stabilit, ţinând cont că proiectul meu cel puţin este extrem de matur. Suntem cu licitaţia terminată pentru proiectarea tehnică. La sfârşitul lunii ianuarie vom semna proiectarea tehnică, urmând să dăm drumul la execuţie”, a explicat Cătălin Toma.

El a adăugat că spitalul de la Focşani va fi construit cu altă finanţare.

“Prin PNRR suntem obligaţi să facem nu numai construirea, ci şi dotarea. Am auzit anumite intervenţii că puteam face construirea pe PNRR şi să solicităm pe altceva, nu există aşa ceva. Când vorbim de construire pe PNRR trebuie să avem finalizat obiectivul în sine. Nu dăm nişte bani pentru o clădire şi apoi mai găsim noi nişte bani pentru dotare. E gândit ca şi concept pentru a-l face în totalitate. Cum şi noua linie de finanţare care urmează pe POS să asigure la fel şi construirea, şi dotarea. (...) Pentru construirea spitalului este clar că trebuie să aşteptăm această linie de finanţare care urmează să apară la începutul lunii februarie concret în ceea ce înseamnă date şi termene”, a mai declarat Cătălin Toma.