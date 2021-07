Președintele Laurențiu Nistor, apel către consilierii județeni: 'Nu putem asista pasivi la distrugerea Termocentralei Mintia'

Marți, la finalul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Hunedoara, președintele Laurențiu Nistor a lansat un apel către toți consilierii județeni pentru a face front comun în vederea salvării Termocentralei Mintia.

Președintele administrației județene le-a explicat aleșilor că există soluții prin care termocentrala și locurile de muncă pot fi salvată.

„Fac un apel către toți consilierii județeni, indiferent de apartenența politică. Suntem locuitori ai județului Hunedoara, suntem aleși de hunedoreni și trebuie să demonstrăm că suntem responsabili. Este obligația noastră morală să facem tot ce ne stă în putere pentru a salva acest obiectiv care are o importanță deosebită în asigurarea echilibrului în sistemul energetic național. Există soluții! Recent, ne-a vizitat județul ambasadorul Indoneziei, o țară care produce 54 de milioane de tone de cărbune pe an. Conținutul de sulf al acestui tip de cărbune este sub limita admisă de Uniunea Europeană, lucru care înseamnă că nu mai sunt necesare imediat investiții în instalații de desulfurare. Indonezia de poate furniza fără niciun fel de problemă necesarul anual de cărbune, adică aproximativ 1 milion de tone pe an. Dar, Consiliul Județean Hunedoara nu poate continua demersurile, dacă termocentrala nu este trecută în proprietatea și administrarea noastră. Nu avem voie să asistăm pasivi, cu indiferență la modul cum această termocentrală este pusă la pământ. Actualul Guvern, văd, nu are decât un interes: să oprească termocentrala de la Mintia. Am trimis adrese la toate instituțiile, nu am primit niciun răspuns”, a spus președintele Laurențiu Nistor.

Mai mult, șeful administrației județene a subliniat că odată cu preluarea termocentralei, prin salvarea locurilor de muncă și a sistemului de termoficare din municipiul Deva, pot fi realizate investiții pentru modernizarea obiectivului în vederea creșterii rentabilității: „Județul Hunedoara poate produce energie, are această capacitate. De ce să importăm energie, dacă noi putem produce mult peste cât consumăm!?”

Reamintim că, săptămâna trecută, președintele Consiliului Județean Hunedoara a transmis o nouă solicitare de preluare a Termocentralei Mintia atât Guvernului României, președinților celor două camere ale Parlamentului, cât și ministerului energiei. Până acum, conducerea instituției nu a primit niciun răspuns.