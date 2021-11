Preț de două ori mai mare la energia termică pentru moldoveni

Pentru facturile din noiembrie, cetăţenii Republicii Moldova riscă să plătească de două ori mai mult pentru consumul de energie termică.

Termoelectrica cere Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică ajustarea tarifelor şi susţine că majorările de preţ sunt justificate, transmite presa din Republica Moldova.

Asta nu îi încălzeşte cu nimic pe cei cu venituri mici, care îşi mai pun speranţa în compensaţia promisă de Guvern.

Termoelectrica a solicitat Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică o creştere a tarifului cu 650 de lei pentru o gigacalorie. Dacă va fi aprobat, noul tarif ar urma să intre în vigoare din 1 noiembrie.

TERMOELECTRICA CERE MAJORAREA TARIFULUI LA CĂLDURĂ

Tariful actual - 1.122 de lei/Gcal

Tarif solicitat - 1.772 de lei/Gcal

Reprezentanţii ANRE spun că, în următoarele două săptămâni, vor aproba noul tarif, nu înainte însă de a stabili tariful final pentru gazele naturale.

Cert este că vom plăti mai mult pentru energia termică, ne asigură directorul ANRE.

Ştefan Creangă, director ANRE: „ANRE-ul are obligaţia la sesizarea Termoelectrica, din oficiu, noi să nu facem calcule, ci doar să constatăm preţul livrat, dar preţul livrat va fi stabilit de ANRE până la sfârşitul lunii revizuit. Noi schimbăm doar componenta gazului pe toate calculele vechi.

În caz contrar, dacă noi nu ajustăm tarifele, pur şi simplu, Termoelectrica nu are cu ce să cumpere gaz pentru a da căldură la oameni. El în câteva luni falimentează”.

„Asta o să fie încă mai mare trăsnet pentru locatari, deoarece pensiile sunt mizerabile, salariile... mai ales acolo unde sunt 2-3 copii e catastrofă. Va fi complicat de plătit, dacă iarna trecută venea la 1.200 cumva mai întindeam... Eu cu mămica locuiesc, mama pensionară, şi eu iată caut de lucru, o istorie obişnuită, o să fie foarte greu.

Locuiesc în bloc mai vechi şi nu se păstrează căldura. Pentru noi, cu salariile noastre, e foarte scump. Anul trecut am plătit aproape 1.200-1.300 pe lună pentru încălzire, dar dacă o să fie majorarea o să fie vreo 2.000-2.500. Nu am încotro, eu nu trăiesc la ţară, nu am lemne, nu am cărbune, eu trăiesc la etaj. Primesc 2.000 pensia şi 2.000 vine doar pe încălzire”, spun cetăţenii.

Ion Munteanu, expert în energetică: „Cererea este justificată în situaţia în care avem preturi noi de procurare a gazelor naturale, alta este dacă este justificată valoarea cererii. Cu siguranţă, la 40 de procente ar trebui să fie majorat tariful, minimum 40 la sută”.

Guvernul a anunţat compensaţii pentru cei care sunt conectaţi la sistemul de încălzire centralizată.

În total, 222.000 de consumatori din Chişinău şi Bălţi vor beneficia de sprijin financiar.

Plafonul de consum este de o gigacalorie, pentru care Guvernul va oferi până la 450 de lei compensaţie.

Aceste reduceri se vor aplica direct în facturi, fără ca cetăţenii să mai depună vreo cerere.

Statistica arată că 30 la sută dintre consumatorii casnici, adică 65 de mii de familii, consumă în medie mai mult de o gigacalorie.

COMPENSAŢII DIN PARTEA GUVERNULUI

Prima gigacalorie - până la 450 de lei

Termoelectrica a precizat că ajustarea tarifelor în regim de urgenţă este necesară pentru a nu se acumula datorii. Instituţia cumpără de la Moldovagaz aproape 33 la sută din tot volumul de gaze naturale necesare pentru producerea energiei.