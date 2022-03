Primar ucrainean interzice accesul jurnaliștilor în oraș după moartea reporterului american (video)

Primarul din Irpin, Aleksandr Markuşin, a anunţat că nu mai permite accesul presei în oraş, din motive de siguranţă.

“Începând de astăzi, le interzicem jurnaliştilor să intre în Irpin. Astfel vrem să le salvăm viaţa şi să salvăm viaţa celor care ne apără”, a spus Markuşin într-un filmuleţ postat în social media, potrivit Le Figaro.

Brent Renaud, fost videojurnalist la New York Times, a fost ucis, duminică, la Irpin, un alt jurnalist şi un civil ucrainean fiind răniţi.

“Astăzi un jurnalist american a fost ucis în Ucraina. Înaintea lui, alţii au fost ţinte, asasinaţi, răniţi, răpiţi. Ne gândim la toţi aceşti jurnalişti animaţi de curaj şi de un ideal: libertatea de informare. Este fundamentală pentru democraţiile noastre”, a reacţionat preşedintele francez Emmanuel Macron pe Twitter.

From today, journalists are banned from entering Irpen, Kiev, the mayor of the city Alexander Markushin reports. The city authorities resorted to such measures after the murder of an American journalist by the Russian invaders. #Ukraine #UkraineWar #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/UX54HNQdRA