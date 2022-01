Primarul din Mogoșoaia, invitație pentru Cioloș după ce USR a anunțat că strânge semnături pentru demiterea sa: 'Îl aștept să îi explic proiectul Sectorul Zero'

Primarul comunei Mogoşoaia, Paul Precup, l-a invitat pe preşedintele USR, Dacian Cioloş, la sediul primăriei pentru a îi explica proiectul „Sectorul Zero”. „Sigur că domnul Cioloş se poate informa in continuare de la domnul Cătălin Drulă care are un interes direct, prin faptul ca deţine teren in Mogoşoaia, dar se va afla în continuare în eroare. Nu văd niciun motiv pentru care domnia sa ar putea să refuze invitaţia mea deschisă, în condiţiile în care a venit şi la o şedinţa a Consiliului Local, pe alte teme şi în lipsa mea”, a adăugat edilul.

„În legătura cu anunţul făcut de preşedintele USR Dacian Ciolos într-o conferinţa de presa, am următoarele precizări si comentarii de făcut: Este dreptul oricărui partid sa lanseze orice strângere de semnături, inclusiv pentru demiterea primarului. De asemenea, este dreptul fiecăruia de a depune plângeri la orice instituţie. Consider că prin toate aceste demersuri, USR încearcă doar sa profite de incidentul reprobabil din comisia Consiliului Local pentru a compromite cel mai important proiect de dezvoltare al comunei Mogoşoaia, Sectorul Zero. Reamintesc ca şedinţa comisiei în care a avut loc agresiunea regretabila împotriva consilierei USR nu a avut legătura cu acest proiect. La cererea mea, consilierul PNL care a ameninţat-o pe doamna Popovici si-a prezentat deja public demisia din partid si din funcţia de consilier local. Referitor la Sectorul Zero nu pot să constat decât ca preşedintele USR nu tine cont ABSOLUT DELOC de proprietarii de teren care cred in acest proiect si care reprezintă peste 50 la suta din totalul celor care pot participa la proiect, deci majoritatea. Domnul Ciolos este in acest moment avocatul doar a unei parţi care nu a dorit sa se alăture proiectului, ceea ce este profund incorect. Domnul Cioloş acţionează practic împotriva celor care au cedat 39 la suta din teren (repet, care reprezintă majoritatea proprietarilor care puteau sa-si dea acordul) si care pot rămâne, din cauza USR, fără acest teren, daca proiectul Sectorul Zero va fi blocat. Reamintesc ca terenul cedat urmează sa fie folosit pentru construcţia de drumuri, parcuri, utilităţi si unităţi medicale si de educaţie, toate exclusiv obiective de interes public. Terenurile rezultate din exproprierile celor care nu doresc sa participe vor intra in domeniul public care este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil. Nici eu si nici un primar viitor nu va putea sa le înstrăineze. Prin urmare pe aceste terenuri expropriate se vor dezvolta exclusiv obiective de utilitate publica, deci NU blocuri private aşa cum fals comunica USR”, a transmis Paul Precup, pe pagina de Facebook a Primăriei Mogoşoaia.

El a mai spus că nu înţelege interesele politice sau de altă naturp care determina o asemenea reacţie din partea lui Dacian Cioloş şi a USR.

„Sectorul Zero este singurul proiect comunitar care nu permite dezvoltatorilor imobiliari sa înghesuie clădiri in dauna calităţii vieţii. Sigur ca aceasta abordare moderna ii deranjează pe aceşti dezvoltatori, dar ei sunt singurii care pierd prin demararea acestui model de dezvoltare urbana. Odată realizat Sectorul Zero, Mogoşoaia va deveni cea mai bogata comuna din Romania, cu beneficii pentru absolut toţi locuitorii. Temerea ca va exista o aglomerare a traficului este falsa, pentru ca Sectorul Zero va avea minimum trei rute separate de acces de mare volum. La fel de false sunt si celelalte informaţii si alegaţii prin care se încearcă manipularea comunităţii. Toate demersurile pe care Primăria le-a făcut respecta legea. Plângerea USR este doar o o modalitate de a pune presiune pentru stoparea acestui proiect si pentru a câştiga capital politic in dauna intereselor comunitare ale cetăţenilor din Mogoşoaia”, a adăugat edilul.

Precup a mai spus că îl invită pe Dacian Cioloş la sediul Primăriei Mogoşoaia ca să îi explice proiectul „Sectorul Zero”.

„Am ieşit din perioada de convalescenţă şi îl invit pe domnul Cioloş la sediul primăriei să ii explic proiectul Sectorul Zero si, daca doreşte, il pot pune in legătura si ce cei peste 50 la suta dintre proprietarii care au cedat deja 39 la suta din terenul pe care il deţin. Sigur că dl Cioloş se poate informa in continuare de la dl Cătălin Drulă care are un interes direct, prin faptul ca deţine teren in Mogoşoaia, dar se va afla în continuare în eroare. Nu văd niciun motiv pentru care domnia sa ar putea să refuze invitaţia mea deschisă, în condiţiile în care a venit şi la o şedinţa a Consiliului Local, pe alte teme şi în lipsa mea. Cred că de această dată, va fi o vizită cu folos, nu doar de imagine şi il va ajuta sa înţeleagă, dacă doreşte cu adevărat, acest model de dezvoltare urbana, de altfel folosit in întreaga lume civilizata. Sigur că domnia sa poate să aleagă sa nu dea curs invitaţiei mele si să rămână într-o gravă eroare, dacă este interesat doar de circ şi selfie-uri. Îi stau la dispoziţie oricând, in orice zi la orice ora, numărul meu este public”, a conchis primarul Paul Precup.

Preşedintele USR Dacian Cioloş a anunţat, luni, după şedinţa conducerii partidului, că s-a decis depunerea unei plângeri penale, la DNA, în privinţa exproprierilor de la Mogoşoaia, în urma agresiunii asupra unei consiliere USR, de către doi colegi de la PNL şi PMP. El a adăugat că, totodată, colegii din organizaţia USR Mogoşoaia au decis să lanseze strângerea de semnături pentru demiterea primarului Precup de acolo, care „este vinovat de presiunile pentru adoptarea acestui proiect imobiliar şi care nu mai reprezintă, din punctul lor de vedere, interesele cetăţenilor de acolo din Mogoşoaia”.