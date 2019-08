Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu, atac dur la ENEL - Încetaţi să vă mai bateţi joc

Primarul municipiului Timişoara, Nicolae Robu (PNL), aflat în concediu, a transmis un mesaj pe Facebook, după ce a aflat că un cartier întreg al oraşului a rămas fără electricitate. Robu le-a transmis celor de la Enel "să nu îşi mai bată joc" şi a spus că aceasta este consecinţa monopolului deţinut de societate, potrivit news.ro.

Primarul Nicolae Robu a aflat că locuitorii din cartierul Calea Lipovei nu au curent electric de mai bine de 24 de ore.

"Enel, încetaţi să vă mai bateţi joc. Aflu cu indignare că cetăţenii din Calea Lipovei sunt fără curent de două zile! Este inadmisibil aşa ceva! Explicaţia e clară: privatizarea în batjocura poporului român a avuţiei noastre, a tuturor românilor, în termeni de distribuţie a energiei electrice. Cum? Nu numai pe nimic, nu numai fără obligaţii clare de retehnologizare permanentă, pentru a se ţine pasul cu dinamica cerinţelor şi fără sancţiuni pentru neîndeplinirea şi a minimului de obligaţii stabilite mai mult de formă, să nu fie vidă secţiunea respectivă din contract, dar în condiţii de monopol! Iar în atari condiţii, bieţii cetăţeni şi noi, administraţiile publice locale, nu putem face nimic, fiind 100% la cheremul Enel! Atât eu, cât şi ceilalţi colegi primari, sunt convins, am încuraja concurenţa pe raza unităţilor noastre administrativ-teritoriale, convinşi că doar ea ar conduce la servicii de calitate! Dar... nu putem, pt că monopolul este garantat de statul român!", a scris Nicolae Robu.

În final, edilul a afirmat că proprietarul garajului sub care se află avaria nu şi-a dat acordul să se sape sub garajul său, pentru remedierea situaţiei.

"Să le fie ruşine tuturor celor care au avut indolenţa / incompetenţa de a ţine un cartier întreg două zile fără curent, în 2019! Şi când spun tuturor, îl am în vedere şi pe proprietarul de garaj care am înţeles că nu şi-a dat acceptul să se sape pe sub garajul său (oricum, însă, eu consider că ar fi trebuit să se recurgă, în câteva ore, nu după două zile, la soluţii alternative!)”, a mai scris Robu.

Sute de timişoreni au ieşit în stradă, luni seară, şi au blocat o trecere pentru pietoni, nemulţumiţi că din cauza unei avarii nu au electricitate de mai bine de 24 de ore. Acolo au sosit echipaje de Poliţie şi jandarmi pentru a calma spiritele şi a debloca strada.

Protestatarii spuneau că au ajuns la capătul răbdării, din cauza avariilor repetate care apar la reţeaua de energie electrică. Acum, spun ei, situaţia este şi mai revoltătoare, pentru că oamenii stau de mai bine de 24 de ore pe întuneric. În plus, ei spun că li se alterează alimentele din frigidere şi nici nu pot folosi aparatele de aer condiţionat, în condiţiile de caniculă din aceste zile.

Defecţiunea s-a produs în subteran, într-o zonă de garaje, la o linie de medie tensiune, iar angajaţii de la compania de electricitate au reuşit să restabilească alimentarea cu energie doar într-o parte a cartierului, dat fiind faptul că trebuie să facă mai multe săpături pentru a remedia complet defecţiunea.