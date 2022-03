Primarul unui oraș ucrainean la 150 de km de România: 'Dacă va fi un atac, va fi unul aerian. Se iau măsuri să opunem rezistență inamicului'

Primarul oraşului ucrainean Ivano-Frankivsk, Ruslan Marţinkiv, şi-a exprimat temerea, sâmbătă, că localitatea pe care o administrează ar putea fi, în continuare, ţinta atacurilor aeriene ale armatei ruse.

El a declarat, pentru AGERPRES, că, deşi există riscul unor atacuri din partea Rusiei, populaţia este pregătită să opună "maximă rezistenţă inamicului"."A fost bombardat de trei ori Aeroportul din Ivano-Frankivsk şi, din această cauză, credem noi că, dacă va fi un atac, va fi unul aerian, de genul celor care au mai avut loc în Ivano-Frankivsk, Liov şi în alte zone. Se iau multe măsuri pentru a crea în oraşul Ivano-Frankivsk un climat de linişte şi, pe cât se poate, să opunem maximă rezistenţă inamicului", a afirmat Marţinkiv.Primarul a arătat că, în prima săptămână de la declanşarea războiului din Ucraina, economia oraşului a fost puternic afectată, majoritatea companiilor de aici încetându-şi activitatea."În prima săptămână, o mare parte din societăţi au fost închise, însă la sfârşitul primei săptămâni de război am avut discuţii cu aceste societăţi şi majoritatea şi-au reluat activitatea. 90 - 95% din economia din Ivano-Frankivsk funcţionează. Din diferite motive, 5 - 7% din firme nu mai funcţionează. Chiar dacă aceste întreprinderi nu îşi vor relua activitatea, sperăm ca celelalte societăţi care vin în Ivano-Frankivsk din zonele afectate vor compensa pierderile", a adăugat edilul.Şeful administraţiei din Ivano-Frankivsk susţine că peste 30 de firme din regiunile afectate de război şi-au manifestat intenţia de a se reloca în oraşul său."Sunt companii IT, care caută birouri pentru desfăşurarea activităţii. 30 de firme deja şi-au confirmat prezenţa în Ivano-Frankivsk. Unele deja au ajuns, altele sunt pe cale de a ajunge", a precizat Ruslan Marţinkiv.Oraşul Ivano-Frankivsk, situat în Vestul Ucrainei, are o populaţie de peste 250.000 de locuitori.