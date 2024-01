Primele rețineri după ce un pistol letal a fost furat din vila unui fost ofițer SRI / Bărbații nu au mai mult de 30 de ani

Poliţiştii ilfoveni au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de trei bărbaţi, în cazul furtului unui pistol letal şi 24 de cartuşe, precum şi mai multor bijuterii, dintr-o casă din oraşul Voluntari.

"La data de 18 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Ilfov au fost conduse patru persoane, în urma celor şase percheziţii desfăşurate. Până în prezent, poliţiştii au dispus reţinerea, pentru 24 de ore, faţă de doi bărbaţi, de 23 şi 24 de ani. Pentru altă persoană, un bărbat de 26 de ani, poliţiştii oraşului Popeşti Leordeni au dispus reţinerea pentru 24 de ore, ca urmare a administrării probatoriului în alte două dosare de urmărire penală, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat", informează IPJ Ilfov.

În cele două dosare penale, poliţiştii oraşului Popeşti Leordeni au fost sesizaţi, la datele de 19 şi 24 decembrie 2023, cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuinţa persoanelor vătămate, de unde ar fi sustras bijuterii, ceasuri de lux şi diverse sume de bani.

Potrivit sursei citate, a patra persoană condusă la audieri are, în prezent, calitatea de martor."Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au desfăşurat, joi, şase percheziţii la domiciliile a patru persoane, într-un dosar de urmărire penală, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor", se arată într-un comunicat al IPJ Ilfov.Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR.La activităţi au participat poliţişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, Serviciul de Intervenţii Acţiuni Speciale din cadrul IGPR, Serviciului Acţiuni Speciale Ilfov, poliţişti criminalişti şi poliţişti de la subunităţile de poliţie din cadrul IPJ Ilfov.Pe data de 6 ianuarie, în jurul orei 19,47, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras din locuinţa situată în oraşul Voluntari mai multe bijuterii, un pistol letal şi 24 de cartuşe.