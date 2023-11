Prințul Arabiei Saudite critică dur Israelul, în prima sa intervenție pe tema războiului: semnal transmis de Mohammed bin Salman

"Condamnăm agresiunea militară observată în Fâşia Gaza, luarea la ţintă a civililor şi încălcările continue ale dreptului umanitar internaţional de către forţele de ocupaţie israeliene", a afirmat prinţul Mohammed bin Salman, în prima sa declaraţie publică despre războiul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană.

El s-a exprimat la deschiderea unui summit cu liderii africani la Riad, înaintea reuniunilor de urgenţă ale Ligii Arabe şi Organizaţiei pentru Cooperare Islamică (OCI) programate sâmbătă şi consacrate situaţiei din Fâşia Gaza. "Subliniem necesitatea de a pune capăt acestui război şi deplasării forţate şi de a crea condiţiile necesare pentru revenirea stabilităţii şi instaurarea păcii", a adăugat el.

Războiul dintre Israel şi Hamas, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene pe teritoriul israelian la 7 octombrie, a stârnit temeri legate de o conflagraţie regională.

Peste 1.400 de persoane au murit în partea israeliană, majoritatea civili ucişi în ziua atacului, potrivit autorităţilor israeliene.

Ca represalii, Israelul bombardează Fâşia Gaza, condusă de Hamas. Peste 11.000 de persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas.

Războiul a pus în aşteptare discuţiile cu privire la un posibil acord de normalizare între Israel şi Arabia Saudită, despre care Mohammed bin Salman a spus în septembrie că se "apropie" pe zi ce trece.

Riadul a criticat în mod repetat atacurile împotriva civililor din Gaza prin comunicate de presă.

Preşedintele Comisiei Uniunii Africane, Moussa Faki Mahamat, a condamnat de asemenea vineri "violenţa obscenă" ale cărei victime sunt palestinienii.

"Cerem măsuri efective şi practice pentru a pune capăt distrugerii imediate a Gazei şi masacrului a mii de locuitori ai acesteia, pentru a da un impuls puternic unei soluţii politice" bazate pe formula celor două state, a spus el.

Prinţul moştenitor saudit a anunţat de asemenea în timpul summitului că ţara sa va investi 25 de miliarde de dolari în Africa până în 2030, aproape dublu faţă de suma investită în ultimul deceniu, potrivit agenţiei oficiale de presă saudite.

