Pro România a depus la BEC lista de candidaţi pentru europarlamentare

Pro România a depus miercuri la Biroul Electoral Central listele de semnături de susţinere şi lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai, potrivit Agerpres.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că au fost depuse 500.000 de semnături de susţinere, amintind că sloganul partidului pentru alegerile europarlamentare este 'Mândri că suntem români, mândri că suntem europeni'."Cred că pe 26 mai sunt două bătălii importante pe care le avem. În primul rând, să arătăm că există o alternativă la ceea ce azi înseamnă un discurs xenofob, şovin, antieuropean, un discurs de ură, de dezbinare. Mi-am adus aminte că în 2014, când Corina era pe locul I pe lista PSD şi am luat 16 europarlamentari, am vorbit de faptul că suntem mândri că suntem români, acum vreau să spun că suntem mândri că suntem români, dar şi mândri că suntem europeni şi acesta va fi sloganul Pro România: 'Mândri că suntem români, mândri că suntem europeni'. Aceasta este prima bătălie, o alternativă pentru cei care sunt extrem de dezamăgiţi, scârbiţi, speriaţi de această ură care se revarsă peste noi toţi. A doua bătălie: dacă cineva vrea să se schimbe situaţia politică acum, nu în decembrie 2020, la alegerile parlamentare, schimbarea o poate aduce doar Pro România. Sunt convins că doar la Pro România pot să vină mai mulţi parlamentari de la PSD, de la ALDE, să ne ajute să schimbăm conducerea Camerei Deputaţilor şi Guvernul actual. Altfel, o să stăm până în decembrie 2020 şi groapa în care suntem va fi din ce în ce mai mare", a precizat Ponta, la BEC.El a menţionat că ''purtătorul de drapel în această bătălie'' este Corina Creţu.

Citește și: Beatrice Tudor: Klaus Iohannis a avut nevoie să i se sufle întrebarea pentru referendum de la societatea 'civilă' aservită



"E prima noastră bătălie pe 26 mai. Avem 500.000 de semnături, voturile contează, însă partea de semnături a fost foarte importantă pentru că nu avem structuri administrative, nu avea cine să strângă, oamenii au aflat despre Pro România. Categoric, purtătorul nostru de drapel la această bătălie este Corina (n.r. - Creţu) şi îi mulţumesc foarte mult. E nu doar comisarul nostru european, europarlamentar, dar şi un om care era în Partidul Social Democrat pe vremea în care eu eram magistrat şi altcineva era prefect PD de Teleorman. Deci Corina poate să vorbească în numele social-democraţilor pro-europeni", a subliniat Ponta.



Potrivit acestuia, discursul Pro România va fi unul pentru proiecte de dezvoltare.



"Discursul nostru şi al candidaţilor noştri - Corina este urmată de Mihai Tudose, care acum are această problemă de sănătate, dar am vorbit cu el şi e foarte bine şi foarte curând va intra în echipă, de Iurie Leancă - am vrut să dăm un mesaj foarte clar pentru faptul că în Parlamentul European va fi un român, Iurie Leancă, care se va bate pentru toţi românii, nu doar pentru cei de pe partea aceasta a Prutului. Deci un discurs pentru proiecte, pentru dezvoltare, pentru spitale regionale, pentru autostrada Unirii, pentru ceea ce am făcut cât eram la guvernare, ceea ce a făcut Corina ca şi comisar şi ceea ce vrem să facem împreună", a precizat Victor Ponta.