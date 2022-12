Procuratura belgiană: Eva Kaili va trebui să rămână în închisoare încă o lună

"Prin ordonanța emisă joi dimineață, Camera de Consiliu a prelungit cu o lună arestarea preventivă a Evei Kaili", este decizia luată de Procuratura Federală belgiană cu privire la cererea de eliberare a fostului vicepreședinte al Parlamentului European, Eva Kaili, arestată pentru corupție în contextul Qatargate. Unul dintre avocații lui Kaili a informat că "nu vom face recurs împotriva prelungirii detenției", anunță Rai News, citat de Rador.

Fostul vicepreședinte al Parlamentului European, amintește comunicatul Procuraturii, s-a prezentat în această dimineață în fața Camerei de Consiliu a Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, "în cadrul unei anchete de amploare condusă de Procuratura Federală și Poliția Federală referitoare la presupuse acte de criminalitate organizată, corupție și spălare de bani".

Audiența a avut loc joi dimineață la Tribunalul din Bruxelles. Pe 9 decembrie, Eva Kaili a fost arestată împreună cu partenerul ei Francesco Giorgi, iar domiciliul lor a fost percheziționat în legătură cu o anchetă privind acuzațiile de corupție din Parlamentul European asociate cu desfășurarea Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar și activități "ilegale de lobbying", în favoarea monarhiei din Golf şi a Marocului.

Ulterior, Kaili a fost demisă din Parlamentul European și expulzată din partidul politic grec din care făcea parte. "Nu a fost niciodată coruptă" și "sper să o elibereze curând", a declarat la cald avocatul ei în fața reporterilor în afara tribunalului din Belgia.

Avocații: "Participă activ la anchetă. Nu a vorbit în instanță"

În cadrul audierii, cei doi avocați ai săi ceruseră eliberarea sa din închisoare cu măsura supravegherii cu brățara electronică: "Participă activ la anchetă și respingem toate acuzațiile - au spus avocații la finalul ședinței -. Am cerut eliberarea cu brățara electronică, are o fiică la care trebuie să se întoarcă, nu vrea să fugă", a explicat avocatul grec, Michalis Dimitrakopoulos.

Eva Kaili are o fetiță - care are mai puțin de doi ani - împreună cu Francesco Giorgi, care - relatează jurnaliștii greci - ar fi alături de tatăl lui Kaili, care a fost și el reținut de Poliția belgiană, dar apoi eliberat, deși a fost surprins – după cum relatează "Le Soir" – cu un trolley plin cu bancnote (ceea ce a permis arestarea vicepreședintelui de atunci al Parlamentului European).

"Nu am văzut niciodată o scurgere de informații de această amploare cu încălcarea secretului anchetei, punând în pericol dreptul la apărare", au susținut avocații fostului vicepreședinte al Parlamentului European, la finalul ședinței: "Procuratura Federală a deschis o anchetă", au confirmat avocații Evei Kaili.

Un procuror de la Curtea Supremă din Grecia a dispus punerea sub sechestru a terenului din insula Paros achiziționat de fostul vicepreședinte al Parlamentului European împreună cu partenerul său Francesco Giorgi, în cadrul anchetei de spălare de bani desfășurată de autoritățile elene asupra activităților cuplului.

După cum relatează site-ul "Kathimerini", împreună cu terenul, a fost pus sub sechestru și contul curent utilizat pentru achiziționarea acestuia.

În ultimele zile, avocatul Dimitrakopoulos a reiterat că cumpărarea proprietății din Paros a fost "în regulă din toate punctele de vedere și că banii folosiți pentru cumpărare provin din veniturile legale ale politicienei din Grecia".

Eva Kaili, o fostă prezentatoare TV de origine greacă, este acum reținută de 11 zile în noua închisoare din Haren, la periferia de nord-est a capitalei Belgiei. Zile în care nu a putut să-și vadă decât tatăl, căruia i-a fost încredințată fiica de doi ani născută din relația cu Giorgi.

Avocații ei promit "să lupte pentru ea" în fața justiției belgiene, pentru că în ochii lor Kaili nu este "nici suspect fugar și nici nu are capacitatea de a altera dovezi": este doar o femeie care se simte "trădată" de partenerul ei și "nefericită", știind că acasă o așteaptă o fetiță "orfană".

Fostul comisar european pentru Imigrație, Dimitris Avramopoulos, într-un interviu acordat radiodifuzorului elen ERT, a declarat că "Comisia Europeană, în urma unui articol dintr-un ziar italian, care avea scopul său, a considerat de cuviință să efectueze controale asupra celor convenite acum trei ani, când am cerut autorizația pentru a deveni membru de onoare în comitetul ONG-ului Fight Impunity, care avea un scop specific și desfășura la acea vreme o treabă excelentă în domeniul drepturilor omului".

În interviu, politicianul grec a acuzat și ziarul "La Stampa", pentru că a profitat de ocazie pentru a crea confuzie în jurul figurii sale, "deși nu există nicio legătură între scandalul Qatargate și rolul său în cadrul ONG-ului lui Panzeri", a reiterat Avramopoulos.

"Panzeri a fost o mare personalitate în Italia. Când mi s-a propus rolul, nu am acceptat imediat, am cerut mai întâi avizul Comisiei de Etică. În tot acest timp, nu am avut nimic de-a face cu celelalte activități ale lui Panzeri", a adăugat politicianul grec.

Răspunzând unui comentariu conform căruia salariul de 5.000 de euro pe lună pe care îl primește pentru funcția sa de onoare este destul de mare, Avramopoulos a explicat că banii au fost declarați în Belgia și impozitați în Grecia și că, după ce și-a încheiat mandatul de comisar, putea desfășura alte activități.