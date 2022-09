Procurorul care gestionează dosarul penal al lui Igor Dodon, surprins la punctul de trecere al frontierei alături de avocatul fostului președinte moldovean

Procurorul Petru Iarmaliuc, care gestionează dosarul penal pe numele fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, a fost surprins astăzi-dimineață, la punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, pe sensul de ieșire din republică, alături de avocatul fostului șef de stat, Nicolae Posturusu.

Poza cu Iarmaliuc și Posturusu a fost imediat distribuită pe rețelele de socializare, spre deliciul internauților, care au lansat numeroase supoziții, inclusiv faptul că Dodon ar putea scăpa basma curată în dosarele în care este cercetat penal pentru corupție, îmbogățire ilicită și trădare de patrie, transmite ziarulnational.md.

Solicitat de Ziarul Național, procurorul Petru Iarmaliuc a declarat că întâlnirea a fost accidentală și nu are cum să influențeze cauzele penale în care este cercetat Dodon.

„Confirm că astăzi am respectat procedurile aferente traversării frontierei de stat, fără privilegii, ca orice cetățean de rând. Am prezentat și predat documentele angajatului Poliției de Frontieră.

Am deschis portbagajul mașinii pentru verificare, iar ulterior am așteptat să-mi ridic documentele de la ghișeul punctului de traversare a frontierei de stat. În acel moment, eram într-o discuție telefonică și nu am observat în imediata apropiere persoane cunoscute mie. Totuși, la același ghișeu s-a apropiat un bărbat care s-a salutat cu mine.

Acea persoană s-a adeverit a fi Posturusu Nicolae. Nu am purtat nicio discuție cu acesta și nici nu știu direcția din care a venit, pe care traseu s-a deplasat şi nici punctul de destinație”, ne-a declarat Iarmaliuc.

Potrivit acuzatorului, fotografia răspândită pe rețelele de socializare reflectă exact circumstanțele la care s-a referit mai sus.

„Precizez că și în afara orelor de muncă sunt obligat să respect normele deontologice, inclusiv avocații. Înțeleg interesul sporit față de persoana mea și vă asigur că atât în activitatea profesională, cât și pe fiecare caz în parte, am dat dovadă de determinare și independență.

Obiectivitatea și respectarea legii sunt postulatele de căpătâi în baza cărora îmi diriguiesc activitatea și atitudinea privată în viața cotidiană. Indiferent de orice interferențe, create special sau accidental, voi continua să aplic legea în litera și spiritul ei”, a conchis Petru Iarmaliuc.