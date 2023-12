Procurorul șef al DNA a cerut redeschiderea dosarului Ferma Dacilor: s-a luat cu mâinile de cap când a văzut ce este acolo

Procurorul şef DNA, Marius Voineag, a cerut joi, judecătorului de cameră preliminară al Tribunalului Prahova redeschiderea parţială a urmăririi penală în dosarul Serviciului Militar al DNA ce viza şefi şi ofiţeri ai ISU Prahova care au făcut controale la pensiunea Ferma Dacilor, dosar clasat tot de DNA în 2023, informează Mediafax.

Ordonanţa de redeschidere a dosarului penal invocă situaţiile din 2019, cuprinse şi în ordonanţa de clasare din 2023, şi susţine că pe 12 iulie 2019, prim adjunctul ISU Prahova, colonelul Dumitru Elisei Tiberiu dar şi căpitanul Cristina Chelba ( la data faptelor, inspector în cadrul Inspecţiei de Prevenire ISU Prahova) au desfăşurat o activitate de control împotriva apărării incendiilor şi de protecţie civilă la pensiunea Ferma Dacilor din Tohani, Prahova, ocazie cu care au constatat un număr de 6 nereguli/ încălcări ale situaţiei specifice apărării împotriva incendiilor pentru care au aplicat doar sancţiunea avertismentului.

„Printre neregulile constatate, inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Prahova au constatat încălcarea prevederilor art. 19 lit. d din Legea nr. 307/2006, reţinându-se că , nu au fost puse la dispoziţie documente din care să rezulte daca a fost solicitată/obţinută autorizaţia de securitate la incendiu, pentru construcţia cu destinaţie de alimentaţie publică şi cazare, scd 1200 mp", abatere care constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 45 pct. IV lit. d din Legea nr. 307/2006 cu amenda in cuantum de la 5.001 lei la 10.000 lei.

Conform art. 19 lit. c din Legea nr. 307/2006, administratorul societăţii FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. avea ca obligaţie principală ,,să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora ".

Totodată, punerea în funcţiune a construcţiilor şi amenajărilor noi ori a celor existente la care s-au executat lucrări de modificare şi/sau s-a schimbat destinaţia acestora, fără obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, se sancţionează cu amendă in cuantum de la 20.000 lei la 50.000 lei (conf. art. 45 pct. V lit. b din aceeaşi lege).

Se constată astfel ca această sancţiune este mai severă şi trebuie aplicată distinct faţă de abaterea sancţionată potrivit art. 45 pct. IV lit. d din Legea nr. 307/2006, reţinută de inspectorii de prevenire.

Control doar de ochii lumii

Din datele şi informaţiile apărute recent în spaţiul public rezultă ca atât la data faptelor, cât şi la momentul incendiului produs în data de 26.12.2023, societatea FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. nu solicitase şi nici nu deţinea autorizaţie de securitate la incendiu, precum şi nici autorizaţie de construire pentru unitatea controlata in cauza.

Or, potrivit art. 45 pct. VI din Legea nr. 307/2006, se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei şi oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor, ca sanctiune contraventionala complementara, pentru incălcarea gravii a cerintei de securitate la incendiu in ceea ce priveşte periclitarea vietii ocupantilor şi forţelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului şi fumului in interiorul edificiului şi la vecinatati, potrivit criteriilor stabilite prin hotarare a Guvemului.

Criteriile pentru oprirea funcţionării ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de încălcarea gravă a a cerintei de securitate la incendiu sunt reglementate de Hotararea Guvemului nr. 915 din 3 noiembrie 2015.

Astfel, personalul cu atributii de indrumare şi control in domeniu, pe lângă sancţiunea principala a amenzii, sunt obligaţi in temeiul art. 3 alin. 1 lit. g din H.G. nr. 915/2015 sa dispuna masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor care nu au autorizatie de securitate la incendiu, in conditiile legii, şi care au aria desfăşurata mai mare de 200 mp, avand destinatia de comert, cultura sau turism, in situatia in care se constata incălcarea gravă a cerintei de securitate la incendiu, constand in faptul ca "[ ...] nu au fost identificate data realizarii documentaţiei tehnice de autorizare a lucrarilor de construcţii au momentul punerii în funcţiune".

Avand in vedere procesul-verbal de control sus-mentionat in care se retine ca unitatea verificata, aparţinând operatorului economic in cauza, avea la data controlului spatii de alimentatie publica şi cazare, respectiv 14 camere de închiriat, şi o suprafaţă construit desfăşurată de 1200 mp, rezulta ca imobilul in cauza face parte din categoriile de constructii pentru care este necesara obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu, in concordanta cu prevederile Anexei 1 pct. 2 lit. j din H.G. nr. 571/2017 privind categoriile de constructii şi amenajari care se supun avizarii şi autorizarii privind securitatea la incendiu, şi anume: "primire turistica, cu mai mult de 8 camere si/sau 16 locuri. pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, mini hoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vanatoare, de pescuit, sate de vacanţa, popasuri turistice, casuţr tip camping. pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unitatile de alimentatie din incinta acestora".

Din probele administrate in cauza, se constata ca la momentul controlului efectuat, cei doi inspectori de prevenire din cadrul I.S.U. Prahova, fiind in exercitarea atribuţiilor de serviciu şi in legatura cu acestea, au efectuat un control formal cu privire la construcţia apartinand societatii FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L. şi s-au rezumat la reţinerea unor nereguli care sunt sancţionate doar cu pedepse principale constând cel mult in amendă contravenţională şi pentru care nu este prevazuta aplicarea masurii complementare de oprire a functionarii. (...)

Totodata, deşi ofiţerii I.S.U. Prahova aveau obligaţia legala de a constata toate neregulile existente cu privire la construcţia in cauza, mai ales încălcările grave ale cerinţei de securitate la incendiu, cum ar fi faptul ca nu a fost identificata data realizarii documentatiei tehnice de autorizare a lucrărilor de constructii sau momentulpunerii in functiune, care ar fi atras pe langa sanctiunea principala a amenzii şi masura complementara de oprire a functionarii ori utilizarii unitatii controlate, aceştia s-au limitat la a consemna abateri prevazute cu un regim sanctionator mai favorabil pentru operatorul economic.

Pe de alta parte se constata ca urmărirea penala efectuata in prezenta cauza nu a fost completa, avand in vedere faptul ca din actele existente la dosarul cauzei rezulta ca procurorul militar de caz nu a efectuat cercetari şi cu privire la modalitatea in care au fost sau nu remediate deficientele constatate cu ocazia controlului respectiv, efectuat de către inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Prahova.

Or, deşi in cuprinsul procesului-verbal de control nr. 4468421 din 12.07.2019 se menţioneaza ca, dintre cele 6 nereguli constatate doar una dintre acestea a fost remediata cu ocazia controlului, iar pentru celelalte 5 nereguli constatate, inspectorii de prevenire au impus operatorului economic controlat sa comunice in scris catre I.S.U. Prahova, pana la data de 26.07.2019, modalitatea in care au fost remediate aceste deficiente, procurorul militar de caz nu a verificat conduita inspectorilor de prevenire şi dupa momentul efectuarii controlului respectiv, avand in vedere faptul ca aceştia aveau obligatia de a urmari modalitatea de remediere a deficientelor constatate şi neremediate cu ocazia controlului, şi de a actiona in consecinta, actiune ce intra in continutul constitutiv al infractiunilor cercetate.

Mai mult, dupa cum s-a mentionat mai sus, din informatiile existente in spatiul public, rezulta faptul ca o serie dintre aceste nereguli nu au fost remediate nici pana in prezent, respectiv lipsa autorizatiei de securitate la incendiu şi lipsa autorizatiei de construire cu privire la unitatea controlata, apaţinand societatii FERMA DACILOR PRODUCTION S.R.L.

În aceste condiţii, motivarea procurorului militar de caz care şi-a întemeiat soluţia de clasare pe motivul ca probele administrate nu au oferit alte indicii cu valoare probatorie care sa obiectiveze săvârşirea faptelor şi sa conduca dincolo de orice dubiu la răstumarea prezumtiei de nevinovatie, nu poate fi primita ca fundamentata, avand in vedere faptul ca urmărirea penală nu este completa, nefiind administrate toate probele posibile şi necesare lămuririi situaţiei de fapt sub toate aspectele, astfel cum au fost expuse mai sus.

Având în vedere cele de mai sus, se impune infirmarea parţiala a soluţiei de clasare şi redeschiderea urmăririi penale cu privire la faptele clasate la punctul 4 din dispozitivul ordonanţei nr. 64/P/2020 din data de 21.03.2023, in vederea continuării cercetărilor”, se arată în ordonanţa de redeschidere a cazului.

Ca atare, şeful DNA a infirmat parţial clasarea din 21 martie 2023 a Serviciului Militar al DNA, referitoare la săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, şi de luare de mită şi dare de mită în legătură cu activitatea de control desfăşurată în datele de 10 şi 12 iulie 2019, în legătură cu masa de protocol oferită ISU Prahova de către Ferma Dacilor pe 7 august 2019.

Judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului Prahova urmează să ia decizia redeschiderii parţiale a urmăririi penale în acest caz.