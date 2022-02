Producătorul de anvelope Michelin aşteaptă ca profitul din acest an să depăşească nivelul de dinaintea pandemiei, cu un profit de peste 3,2 mild euro

Producătorul de anvelope Michelin se aşteaptă ca profitul din acest an să depăşească nivelul de dinaintea pandemiei, după ce a raportat rezultate pentru 2021 mai bune decât se estima, în urma majorării vânzărilor şi a preţurilor, care au compensat presiunile inflaţioniste, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Compania franceză estimează un profit operaţional de peste 3,2 miliarde de euro (3,6 miliarde de dolari) în acest an, în creştere faţă de 3,01 miliarde de euro în 2019 şi în linie cu precedenta prognoză că va reveni la nivelul de dinaintea pandemiei până la finalul lui 2022.Însă, redresarea va fi diferită pe pieţe."Unele pieţe vor fi peste nivelul din 2019, dar, de exemplu, piaţa echipamentelor originale pentru vehicule ar putea să nu ajungă încă la nivelul din 2019", a afirmat directorul financiar Yves Chapot, pentru Reuters.Pentru acest an, Michelin se aşteaptă ca piaţa de anvelope pentru camioane uşoare să urce cu 0%-4%, în timp ce piaţa de anvelope pentru camioane ar urma să înregistreze un avans de 1%-5%.Piaţa de anvelope speciale, cel mai rezilient segment al companiei, ar urma să înregistreze o expansiune de 6%-10%, pe fondul redresării sectorului aviaţiei.Anul trecut, vânzările Michelin au crescut cu peste 16%, la 23,80 miliarde de euro, peste estimările analiştilor, în timp ce profitul operaţional a urcat la 2,97 miliarde de euro, în linie cu previziunile analiştilorExpunerea Michelin la recentele tensiuni provocate de conflictul dintre Ucraina şi Rusia, de unde importă unele materii prime, este limitată. De asemenea, compania nu se aşteaptă la un impact pe termen scurt asupra activităţilor sale în urma recentelor proteste ale şoferilor de camioane din Canada, a declarat Chapot.Grupul Michelin, care numără 123.000 de salariaţi la nivel mondial dintre care 17.000 în Franţa, a anunţat anul trecut trei valuri de plecări în cadrul unui "plan de simplificare şi competitivitate", avansând cifra de 2.300 de posturi care ar urma să fie eliminate până în 2023. La finele lunii martie, Michelin a informat că a ajuns la un acord pentru eliminarea a 531 de posturi în 2021, în primul an al planului de restructurare.Grupul Michelin şi-a început activitatea în România în august 2001. În prezent, Michelin are în România aproape 3.000 de angajaţi, trei uzine - două la Zalău şi una la Floreşti - şi o reţea comercială. Începând cu anul 2005, România a devenit centru regional pentru operaţiunile comerciale ale grupului Michelin în Albania, Bulgaria, Croaţia, Bosnia, Macedonia, Muntenegru şi Serbia.