Producătorul român de blocuri ceramice CEMACOM a demarat procedura de achiziţie a societăţii Euro Caramida SA

Producătorul român de blocuri ceramice CEMACOM SA va finaliza în 2023 noua fabrică de plăcuţe de cărămidă aparentă klinkerizată, situată în cadrul parcului industrial din Recea, intenţionând să achiziţioneze şi unităţi de producţie din alte judeţe, informează un comunicat al companiei.

Astfel, a fost demarată procedura de achiziţie a societăţii Euro Caramida SA, societate activă pe piaţa producătorilor de blocuri ceramice pentru construcţii, cu sediul în judetul Bihor. În acest sens, CEMACON SA a depus la Consiliul Concurenţei documentaţia necesară pentru avizarea tranzacţiei, urmând ca, după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei, să fie respectaţi ceilalţi paşi procedurali.

De asemenea, proiectul "Investment in a new, eco-friendly ceramic coatings production line at CEMACON", cofinanţat în cadrul programului "Dezvoltarea afacerilor, inovare şi IMM", este în etapa de montare a utilajelor, care va fi urmată de punerea în funcţiune. Fabrica va fi funcţională în primăvara acestui an, iar noua gamă de produse ceramice este destinată segmentului estetic al clădirilor, potrivit Agerpres.

"Anul 2023 reprezintă pentru CEMACON trecerea într-o nouă etapă de dezvoltare; avem proiecte îndrăzneţe, pe care le vom aborda cu tenacitate şi curiozitate deopotrivă. Suntem pe cale să transformăm o serie de oportunităţi din piaţă în puncte forte pentru companie, iar ambiţia noastră este să construim un business durabil şi performant, împreună cu partenerii care ne împărtăşesc valorile. Ne bazăm şi pe o situaţie financiară foarte bună, ca o consecinţă a managementului strategic din ultimii ani şi a angajamentului acţionarilor de a reinvesti profiturile companiei în dezvoltare", subliniază Daniel Şologon, CEO CEMACON.

Societatea a încheiat primele şase luni ale anului 2022 cu un profit net de 49,66 milioane lei, în creştere cu 130% faţă de aceeaşi perioadă din 2021, iar cifra de afaceri netă s-a ridicat la 123,42 milioane de lei, fiind mai mare cu 47%, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Pentru perioada încheiată la 30 iunie 2022, CEMACON a înregistrat EBITDA de 67,46 milioane de lei şi un profit net de 49,66 milioane de lei.

Conform raportului, veniturile din vânzări au urcat în primele şase luni cu 47%, la 123,41 milioane de lei.

CEMACON este cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc şi liderul pieţei din Transilvania. Compania operează trei mari capacităţi de producţie situate în judeţul Sălaj. CEMACON a fost înfiinţată în 1969, este listată la Bursa de Valori Bucureşti, iar acţionarul principalul este Pavăl Holding - cea mai mare companie antreprenorială românească după cifra de afaceri.