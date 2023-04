Producţii europene Disney+: Serial despre femeile curajoase din clanul mafiot Ndrangheta sau povestea primului poliţist de culoare din Germania de Est

Serial despre femeile curajoase din clanul mafiot 'Ndrangheta, despre primul poliţist de culoare din Germania de Est, documentar despre dispariţia misterioasă a celui mai tânăr britanic care a escaladat muntele Everest se numără între producţiile europene care vor fi lansate pe Disney+, potrivit news.ro.

"The Good Mothers", un serial original italian în şase episoade care spune povestea femeilor curajoase din clanul mafiot 'Ndrangheta, este disponibil din 5 aprilie.

Câştigător la Berlinale Series Awards, serialul original italian al Disney+ "The Good Mothers", bazat pe cartea cu acelaşi nume a lui Alex Perry, relatează curajul şi puterea a trei femei din infama organizaţie mafiotă 'Ndranghetat, care decid să îşi sfideze familia pentru un viitor mai bun pentru ele şi copiii lor. Toate cele 6 episoade ale serialului original italian bazat pe fapte reale vor avea premiera pe Disney+ pe 5 aprilie.

Distribuţie: Gaia Girace (Prietena mea genială) în rolul lui Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, Medici) în rolul lui Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra- The series, Bad Tales) în rolul Anna Colace. După un scenariu de Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), în regia lui Julian Jarrold (The Crown, Becoming Jane) şi Elisa Amoruso (Sirley, Chiara Ferragni: Unposted).

"Sam, un Saxon", din 26 aprilie

"Sam, un saxon" prezintă povestea incredibilă, dar adevărată a lui Samuel „Sam" Njankouo Meffire, primul poliţist de culoare din Germania de Est. Serialul captivant îl urmăreşte pe Sam în călătoria sa pentru a găsi un loc pe care să-l numească acasă, cât şi în lupta sa pentru dreptate împotriva unui sistem copleşitor. Filmul prezintă copilăria sa stingheră, marcată de uciderea tatălui său, ascensiunea rapidă ca figură simbolică şi senzaţie mediatică a noii Germanii, precum şi decăderea lui Sam, devinit inamic public căutat la nivel internaţional. Extrem de emoţionant şi palpitant, serialul prezintă o perspectivă captivantă şi nouă asupra Germaniei.

Creator şi showrunner al serialului este Jörg Winger (Deutschland83/86/89), câştigător al premiului International Emmy® Award. Această mini-serie în şapte părţi este produsă împreună cu Sebastian Werninger (Big Window Productions) şi Tyron Ricketts (Panthertainment).

"Finding Michael/ În căutarea lui Michael", în regia lui Tom Beard, va fi disponibil în curând pe Disney+

În 1999, Michael Matthews a devenit cel mai tânăr britanic care a escaladat muntele Everest. Dar la trei ore după ce a ajuns în vârf, a dispărut şi nu a mai fost găsit. În vârstă de zece ani când a dispărut Michael, fratele lui, omul de afaceri Spencer Matthews, nu reuşeşte să se împace cu gândul că trupul fratelui nu a fost găsit. După douăzeci de ani, Spencer a primit o fotografie făcută pe munte, cu rămăşiţele unui alpinist care ar putea fi Michael. Spencer pleacă în Nepal şi îl cooptează pe Nims Purja, un alpinist care a urcat pe 14 vârfuri de peste 8.000 m şi care va conduce o echipă de căutare în „Zona Morţii" de pe Everest, în încercarea de a-l găsi pe Michael. Odată ajunsă la o altitudine de peste 8000 m, echipa se bazează pe zece oameni echipaţi cu drone şi având calităţile necesare pentru aceste înălţimi. Dar, pe măsură ce vremea se înrăutăţeşte şi timpul fiind împotriva lor, se confruntă cu o serie de dificultăţi neaşteptate.

Alte producţii originale europene

"La pupille" - Un film despre inocenţă, lăcomie şi imaginaţie, conceput în jurul tortului de Crăciun, într-o şcoală catolică de fete în timpul războiului. Termenul "pupilă" provine din latinescul pupilla, care înseamnă fetiţă. Filmul se bazează pe scrisoarea de Crăciun trimisă de Elsa Morante, una dintre cele mai faimoase scriitoare italiene din secolul XX, bunului său prieten Goffredo Fofi, cu ocazia Crăciunului din anul 1971.

"Oussekine" - În noaptea de 5 decembrie 1986, Malik Oussekine, în vârstă de 22 de ani, este ucis în bătaie de poliţişti. Mecanismul aparatului de stat condus de Robert Pandraud se pune în mişcare. Familia Oussekine îşi dă seama rapid că va trebui să descopere adevărul şi să lupte pentru dreptate. Oussekine este o miniserie în patru părţi despre lupta familiei Oussekine. Descrie evenimentele, arată speranţele şi dezamăgirile întregii familii şi zugrăveşte tabloul unei ţări în plină agitaţie.

"Îngerii ignoranţi" - După moartea tragică a lui Massimo, soţia sa, Antonia, descoperă că acesta avusese o aventură cu un tânăr, Michel. Devastată de veste, Antonia decide să investigheze viaţa secretă a soţului ei. Ea începe o prietenie neaşteptată şi profundă cu Michel şi cu cercul său de prieteni excentrici, care erau ca o a doua familie pentru răposatul ei soţ. Datorită lor, Antonia reuşeşte să îşi schimbe viziunea asupra vieţii.