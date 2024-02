Profesorul Daniel David reales rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca cu o majoritate covârșitoare de peste 90% din voturi

Profesorul Daniel David a obţinut un nou mandat de rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), pentru perioada 2024-2029, fiind ales cu 90,88% din totalul voturilor exprimate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de oficialii UBB, la vot au participat aproape 80% (79,48%) dintre persoanele cu drept de vot din UBB, numărul celor care s-au exprimat în favoarea programului managerial propus de prof. univ. dr. Daniel David ajungând la 1.197, în creştere faţă de alegerile organizate în anul 2020, potrivit news.ro.

”Faptul că am fost singurul candidat la poziţia de rector al Universităţii noastre – lucru neobişnuit pentru UBB şi care nu s-a mai întâmplat de mulţi ani, UBB fiind o universitate complexă şi complicată, având şi acum mulţi oameni cu valoare academică – şi am obţinut un scor atât de bun şi, mai ales, un număr mai mare de voturi decât la alegerile trecute îmi arată că primul mandat a fost unul de succes, apreciat de comunitatea noastră academică”, a transmis rectorul UBB.

Daniel David este profesor de ştiinţe cognitive clinice (psihologie clinică/psihoterapie), membru al Academiei Române (membru corespondent din anul 2022) şi al Academia Europaea (din 2022 – https://www.ae-info.org/ae/Member/David_Daniel-Ovidiu).

De asemenea, este profesor asociat (“adjunct professor”) la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, SUA, fiind, în acelaşi timp şi preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România, vicepreşedintele Danube Rector’s Conference (https://www.drc-danube.org/) şi membru în Boardul GUILD (https://www.the-guild.eu/).

Potrivit datelor transmise de UBB, Daniel David a fost inclus în ultimii ani între cei mai citaţi 2% oameni de ştiinţă ai lumii în domeniul de specialitate şi trans-domenii, în analize vizând performanţa anuală sau în toată cariera.