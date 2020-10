Programul de Formare în domeniul traficului de persoane şi al impactului traumei în asistenţa victimelor va fi lansat

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) lansează miercuri, în parteneriat cu Asociaţia eLiberare şi Ambasada Marii Britanii la Bucureşti, Programul de Formare în domeniul traficului de persoane şi al impactului traumei în asistenţa victimelor, cu specialiştii din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, la nivel naţional, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al instituţiei, peste 300 de specialişti, care intervin direct în cazurile de trafic, din perspectiva serviciilor acordate victimelor minore vor beneficia de formare în aspecte cheie ce ţin de identificare, referire şi asistenţa acordată victimelor.

"Copiii din sistemul de protecţie şi adulţii cu dizabilităţi necesită o grijă aparte atunci când vine vorba de riscul asociat traficului de persoane. Vulnerabilităţile lor cer o abordare integrată, care să facă posibilă comunicarea şi colaborarea în timp real între toţi actorii implicaţi, deopotrivă în prevenirea, dar şi în combaterea acestui fenomen. Îmi doresc ca specialiştii să fie la un apel distanţă de nevoile oricărui copil sau adult aflat în risc din sistemul de protecţie", declară Mădălina Turza, preşedinte ANDPDCA.

Elementele de bază ale cadrului legal în domeniu, tipologia victimelor şi a traficanţilor, indicatorii diferitelor forme de exploatare, notificarea şi referirea victimelor, îngrijirea centrată pe traumă, precum şi o serie de studii de caz relevante, vor face obiectul sesiunilor de formare.

Cele 11 sesiuni de formare, pe regiuni, se vor derula în perioada octombrie - decembrie 2020, oferind participanţilor inclusiv instrumente intuitive de identificare a situaţiilor de risc şi de înţelegere a fenomenului traficului de persoane.

"Mă bucură foarte tare decizia autorităţilor române de a prelua iniţiativa Ambasadei şi a Asociaţiei eLiberare şi de a o face parte integrantă a Planului de Acţiune al ANDPDCA "Creştem copii LIBERI". Nu pot decât să sper că şi viitoarele granturi pe care le vom oferi societăţii civile vor avea un impact la fel de pozitiv, iar respectivele proiecte vor deveni un exemplu de bună practică nu doar pentru lupta împotriva traficului de persoane, ci şi pentru întărirea cooperării dintre misiunile diplomatice şi sectoarele publice şi civile în acest domeniu", susţine ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, în comunicatul transmis AGERPRES.

Acest Program de formare este parte integrantă a Planului de Acţiune al ANDPDCA Acţiune pentru Prevenirea Traficului de copii şi adulţi din sistemul de protecţie "Creştem copii LIBERI", având ca scop diminuarea riscurilor şi vulnerabilităţilor din sistemul de protecţie al copilului şi al adulţilor cu dizabilităţi din România.

Potrivit comunicatului, Planul de Acţiune cuprinde activităţi integrate, de la aspecte normative ce ţin de crearea cadrului legal pentru serviciile sociale destinate victimelor minore ale traficului de persoane, la formarea şi capacitarea personalului DGASPC-urilor şi centrelor rezidenţiale în domeniul prevenirii şi identificării cazurilor de trafic şi în asistenţă dedicată victimelor şi până la crearea unui mecanism de identificare şi notificare în timp real a suspiciunilor de trafic de persoane în centre, precum şi crearea unei situaţii statistice reale şi obiective a cazurilor de trafic de persoane din cadrul sistemului de protecţie.

Parteneriatul inter-instituţional (IGPR, ANITP) şi cu societatea civilă reprezintă elementul cheie al Planului "Creştem Copii LIBERI".

"Din 2016 am început formările cu asistenţi sociali, atât din mediul privat, cât şi din instituţiile publice. Am văzut cum o perspectivă informată de impactul traumei schimbă abordarea profesioniştilor faţă de beneficiari şi are ca rezultat o scădere a retraumatizării acestora. De asemenea, apreciem foarte mult oportunitatea de a veni în sprijinul personalului şi cu informaţii legate de îngrijirea de sine şi prevenirea burnout-ului, mai ales într-o perioadă solicitantă ca cea pe care o traversăm acum. Personal mai rezilient, pentru beneficiari mai bine protejaţi: un început spre transformarea de care sistemul are nevoie", a declarat Ioana Bauer, preşedintele Asociaţiei eLiberare.