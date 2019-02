Proiect de impact pentru studenți, inițiat de TNL: Aceeași taxă din primul până în ultimul an de facultate

Președintele Tineretului Național Liberal, Mara Mareș, a anunțat că va depune un proiect de lege prin care studenții pe locurile “cu plată” să aibă aceeași taxă din primul până în ultimul an de facultate. Inițiativa aparține Tineretului Național Liberal, organizația de tineret a liberalilor.

“La ora actuală, valoarea taxelor pentru un student aflat pe locurile “cu plată” poate varia de la an la an. De exemplu, dacă un student începe facultatea cu o taxă de 2500 de lei în anul I, taxa acestuia poate să ajungă, gradual, chiar și la 4000 de lei în ultimul an de facultate. De aceea, pornind și de la exemplele altor state europene, voi iniția un proiect de lege prin care taxele de studiu să rămână la aceleași valoare pe tot parcursul facultății. Dorim ca un student care parcurge un ciclu de studii fără întreruperi să știe încă din anul I că, timp de 4 ani, va trebui să plătească aceeași taxă de studiu. De exemplu, dacă pentru anul I un student aflat pe locurile “cu plată’ plătește o taxă de 3.000 de lei, atunci ne dorim ca în anul III sau IV, în cazul său, valoarea taxei de studiu să fie tot de 3.000 de lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de deputatul PNL.

Mara Mareș a anunțat și că va iniția o petiție online pentru cei care doresc să-și anunțe sprijinul pentru inițiativa legislativă.

“Este un proiect de lege realizat de Tineretul Național Liberal, de membrii organizației și pe care îl voi depune eu în Parlament, în calitate de președinte al TNL. Avantajele sunt numeroase. În primul rând, inițiativa va permite o mai bună planificare a finanțelor studentului și, după caz, ale familiei acestuia. În al doilea rând, inițiativa va preveni cazurile în care, ulterior creșterii taxelor, studenții și-ar putea abandona studiile din motive financiare. În plus, stabilirea taxelor pentru întregul ciclu de studii va genera stabilitatea necesară apariției și dezvoltării unor intrumente juridico-financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu studiile, așa cum se practică în statele civilizate. Sper că voi obține sprijinul tuturor colegilor din Parlament pentru adoptarea acestui proiect legislativ și de asemenea, voi lansa o petiție online pentru toți cei care doresc să susțină această inițiativă”, a spus Mares.