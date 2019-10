Proiectul Oxigen, care prevede măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului în Capitală, pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti

Proiectul Oxigen, care prevede măsuri de îmbunătăţire a calităţii aerului în Capitală, se află pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. Proiectul propune ca toate toate maşinile cu normă de poluare sub Euro 5 să achite vinieta electronică, iar cele non-Euro, Euro 1 şi Euro 2 au accesul interzis în zona centrală. În funcţie de norma de poluare a maşinii, vinieta costă între 5 lei pe zi şi 1.900 de lei pe an.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti se reuneşte, joi, în şedinţă, iar unul dintre punctele de pe ordinea de zi este ”Proiect de hotărâre privind măsuri concrete de îmbunătăţire a calităţii aerului în Municipiul Bucureşti”, iniţiat de primarul general Gabriela Firea, conform news.ro.

Potrivit proiectului, se defineşte Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului în perimetrul delimitat de Piaţa Victoriei - Bulevardul Iancu de Hunedoara - Şoseaua Ştefan cel Mare - Strada Polonă - Strada Mihai Eminescu - Strada Traian - Bulevardul Nerva Traian - Bulevardul Gheorghe Şincai - Strada Lânăriei - Calea Şerban Vodă - Bulevardul Mărăşeşti - Strada Mitropolit Nifon - Bulevardul Libertăţii- Calea 13 Septembrie - Şoseaua Pandurilor- Şoseaua Cotroceni - Splaiul Independenţei - Strada Ştirbei Vodă - Strada Berzei - Strada Buzeşti - Piaţa Victoriei.

Începând cu data de 1 ianuarie 2020, accesul autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 5 tone pe arterele din municipiul Bucureşti este restricţionată zilnic, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale, în intervalul 7-22 după cum urmează:

1. pentru cele electrice, hibrid sau cu norma de poluare Euro 5 şi Euro 6 accesul este permis fără restricţii pe toate arterele;

2. pentru cele cu norma de poluare Euro 3 şi Euro 4 accesul este permis pe toate arterele din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen;

3. pentru cele cu norma de poluare non-Euro, euro 1 şi Euro 2 accesul este interzis în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului, fiind permis pentru restul arterelor din municipiul Bucureşti numai în urma achiziţionării unei viniete electronice Oxigen.

Sunt exceptate maşinile adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi, maşinile destinate transmisiunilor radio şi tv, cele deţinute de către MAI, MApN, SRI, SPP, SIE, STS, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Serviciul de Ambulanţă, Medicina Legală, Protecţia Civilă, autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerului Public, serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, maşinile utilizate la intervenţiile la căile de comunicaţii şi reţelele edilitare şi cele istorice.

”Suma la provenită din încasarea vinietei tip Oxigen se fac venit la bugetul municipiului Bucureşti şi va fi folosită cu prioritate pentru lucrări investiţii, proiecte în domeniul protecţiei mediului şi al mobilităţii urbane care contribuie direct sau indirect la îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi a calităţii aerului”, se arată în proiectul de hotărâre care este supus aprobării consilierilor generali.

Tarifele variază de la 5 la 15 lei pe zi, în funcie de norma de poluare a maşinii, şi pot ajunge la 1.900 de lei pe an, pentru maşinile non-Euro.

Circulaţia autovehiculelor fără achiziţionarea vinietei corespunzătoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 la 2.000 de lei.

În raportul de specialitate care însoţeşte proiectul, specialiştii Primăriei Capitalei susţin că Planul Integrat de Calitate a Aerului pentru municipiul Bucureşti are ca obiectiv ”reducerea în cel mai scurt timp a nivelului de poluanţi din aer, încadrarea concentraţiilor acestora în valorile limită admise conform cerinţelor Uniunii Europene, cu efecte asupra sănătăţii locuitorilor Capitalei”.

Potrivit raportului, în anul 2018, staţiile de monitorizare a calităţii aerului din Bucureşti au înregistrat depăşiri pentru poluantul particule în suspensie MP10 în zona Mihai Bravu şi Cercul Militar. De asemenea, pentru poluantul dioxid de azot se înregistrează în continuare depăşiri ale valorii limită anuale la staţiile de monitorizare a calităţii aerului Mihai Bravu şi Cercul Militar.

”Printre principalele motive pentru care se înregistrează aceste depăşiri să numeroşi traficul rutier dance ale cărui volume sporite sunt cauzate de utilizarea pe scară largă a autovehiculului propriu astfel în ultimii 10 ani numărul maşinilor care circulă prin Bucureşti s-au dublat”, se mai arată în raport.

USR Bucureşti a transmis, însă, că proiectul iniţiat de Gabriela Firea ”are hibe majore”:

1. Este o măsură axată pe coerciţie. Bucureştenii vor fi taxaţi, fără să li se pună la dispoziţie alternative realiste: proiectele mari de infrastructură nu sunt finalizate, parcul auto al STB este deficitar şi învechit, sistemul benzilor unice pentru transportul în comun nu este implementat, reţeaua de benzi pentru transportul alternativ este insuficientă şi nu leagă cartierele de centru.

”În lipsa acestor alternative, taxa propusă de Gabriela Firea este o simplă «pedeapsă» aplicată bucureştenilor”, a transmis USR.

2. Este o măsură ale cărei rezultate vor fi modeste. Tocmai pentru că oamenii nu vor avea alternativă, ei vor continua să utilizeze autoturismele personale. De altfel, municipalitatea nu are stabilite obiective cuantificabile privind reducerea poluării care să fie atinse ca urmare a introducerii noii taxe. Gabriela Firea nu ştie nici de unde pleacă, în materie de poluare, nici unde vrea să ajungă. Asta pe lângă faptul că nu ştie cu exactitate nici câte maşini sunt în Bucureşti, cu ce normă de poluare şi cu ce frecvenţă de utilizare.

3. Este o măsură care nu respectă principiul ”poluatorul plăteşte”.

”Un bucureştean care utilizează autoturismul propriu în 100 de zile pe parcursul anului (aproximativ 2 zile pe săptămână) va plăti la fel de mult ca unul care merge 365 de zile pe an. În aceste condiţii, cei care vor plăti «abonamentul» anual, vor avea argumente raţionale să utilizeze maşina mai des, şi nu mai rar. Or, tocmai acesta ar trebui să fie scopul măsurii: să descurajeze utilizarea autoturismului personal. În plus nu se face distincţie între motoarele pe benzina şi cele diesel, nu se iau în considerare cantităţile efective de noxe emise. Pot fi maşini cu normă de poluare superioară, dar cu capacitate cilindrică mare ce poluează mai mult decât maşini cu motor mai mic. Faptul că nu se fac aceste distincţii înseamnă că cei care poluează mai mult vor plăti la fel ca şi cei care poluează mai puţin”, susţine reprezentanţii USR.

Consilierii municipali USR Bucureşti vor propune mai multe amendamente pentru îmbunătăţirea proiectului prezentat de Gabriela Firea. Amendamentele vor viza, printre altele: modificarea grilei tarifare astfel încât plata să se facă în funcţie de numărul de zile în care maşina este utilizată propriu-zis, înfiinţarea de benzi unice în Zona de Acţiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) şi respectarea lor, exceptarea parcărilor tip park&ride de la zonele unde taxa este obligatorie, utilizarea fondurilor colectate prin taxă exclusiv pentru lucrări, investiţii şi proiecte din domeniul protecţiei mediului care contribuie direct sau indirect la îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi a calităţii aerului, informarea constantă a publicului cu privire la nivelul de poluare şi informarea cu privire la rezultatele aplicării acestei taxe la 6 luni de la introducerea ei.

”Consilierii municipali USR Bucureşti vor vota proiectul de Hotărâre doar dacă acest proiect va fi îmbunătăţit în sensul celor prezentate mai sus, prin adoptarea amendamentelor depuse. Deocamdată însă, în forma în care a fost propus, proiectul cere bucureştenilor să plătească din buzunar trei ani şi jumătate de incompetenţă şi indiferenţă a Gabrielei Firea faţă de problema poluării aerului”, a mai transmis USR.

Şedinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti va începe la ora 11.00.