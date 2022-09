Protagonistul următorului film din seria cinematografică "James Bond", care nu a fost încă ales, se va afla în slujba "Regelui şi a patriei", au anunţat miercuri producătorii acestei francize, care nu au început deocamdată discuţiile cu Amazon despre viitorul agentului 007, informează AFP, relatează Agerpres.

"Tocmai am început relaţia noastră de colaborare cu Amazon", care a cumpărat recent studioul MGM, deţinătorul drepturilor asupra francizei, a declarat Barbara Broccoli, renumita producătoare a filmelor ce prezintă aventurile celebrului spion britanic. "Nu am început încă să discutăm concret despre următorul film", a adăugat ea.

Barbara Broccoli şi fratele ei vitreg, Michael Wilson, au fost omagiaţi miercuri la Hollywood pentru contribuţia lor la dezvoltarea industriei cinematografice, în cadrul unei ceremonii speciale în timpul căreia şi-au lăsat amprentele în cimentul din faţa ilustrului Chinese Theatre din Los Angeles.

Cei doi au preferat să păstreze misterul în ceea ce priveşte viitorul francizei "James Bond": după "No Time to Die" din 2021, ultimul film în care rolul agentului 007 a fost interpretat de Daniel Craig, care a busculat considerabil evoluţia acestui personaj, speculaţiile despre actorul care va prelua acest rol s-au intensificat tot mai mult.

"Nu ne vom culca pe lauri păstrând aceeaşi formulă", a dat asigurări Barbara Broccoli, moştenitoarea francizei create de tatăl ei, Albert "Cubby" Broccoli, producătorul care a început să adapteze pentru marele ecran romanele lui Ian Fleming în urmă cu 60 de ani.

Alegerea lui Daniel Craig pentru a interpreta un agent 007 blond şi mult mai puţin cizelat faţă de predecesorii lui a stârnit iniţial polemici. Însă cele cinci filme realizate cu Daniel Craig au stabilit recorduri de box-office, în special pelicula "Skyfall", care a obţinut în 2012 încasări de peste 1 miliard de dolari.

Pentru înlocuirea starului britanic, totul pare posibil. James Bond ar putea fi interpretat pentru prima dată de un actor de culoare, aşa cum doresc unii dintre fani, sau chiar de către o femeie, aşa cum a sugerat la un moment dat Barbara Broccoli.



Renumita producătoare de film preferă deocamdată să întreţină acest suspans: "Există anumite elemente imuabile în această franciză. Personajul principal James Bond este elementul cel mai important al filmelor noastre şi noi ştim că el este incoruptibil, că se află în slujba Reginei, iar de acum în slujba Regelui şi a patriei".



Vrem să rămânem inovatori



Personajul "nu are nimic de câştigat din punct de vedere personal. El se află acolo pentru că încearcă să facă lumea mai sigură. Cred că acesta este un aspect pe care nu îl vom schimba", a adăugat ea.



Însă tatăl ei, Albert "Cubby" Broccoli, creatorul acestei francize cinematografice în urmă cu 60 de ani, a îndemnat-o mereu pe celebra producătoare "să îşi asume riscuri pentru ca Bond să poată să se schimbe de-a lungul timpului". Ca moştenitori ai lui, "nouă ne place să încercăm diverse lucruri, uneori asta funcţionează, alteori nu, însă ne permite să rămânem inovatori".



Eon, compania familiei Broccoli, a ştiut să îşi păstreze un control important asupra aventurilor celebrului agent secret, starul celor 25 de filme lansate până acum în franciza "James Bond".



Barbara Broccoli şi Michael Wilson conduc destinul cinematografic al agentului 007 începând cu filmul "Golden Eye", lansat în 1995, cu un an înaintea morţii tatălui lor.



De-a lungul anilor, Eon împărţea venituri obţinute de această franciză cu studioul MGM, care a semnat un acord complex pentru a deţine dreptul de finanţare şi distribuţie a acestor filme.



Însă MGM a fost cumpărat de Amazon în luna martie cu 8,5 miliarde de dolari. Iar în ceea ce priveşte personajul James Bond, evoluţia sa nu mai este controlată de acum înainte de legendarul studio cinematografic american, ci de gigantul din industria tehnologiei, care şi-a lansat şi o platformă proprie de streaming.



Amazon Prime Video a anunţat deja că intenţionează să producă o emisiune de reality-show cu o tematică dedicată celui mai fidel agent aflat în slujba Majestăţii Sale, intitulată "007's Road to a Million".



"Publicul are anumite aşteptări. Dar îi place şi să fie surprins. Deci aceste aspecte vor face pe deplin parte din eforturile noastre", a declarat Michael Wilson, adăugând că îşi doreşte ca James Bond să se adapteze la provocările din lumea de astăzi.



"Care vor fi problemele lumii peste doi sau peste trei ani? Cum vom putea noi să rămânem în actualitate?", s-a întrebat el. "Nu putem să propunem acelaşi lucru, din nou şi din nou", a mai spus Michael Wilson.