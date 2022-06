Puternică contraofensivă ucraineană în zona Herson/ Rușii se apără activ și pregătesc informațional o mare operațiune în zona Odesa (Video)

Forțele armate ale Ucrainei desfășoară o contraofensivă în regiunea Herson în direcțiile Kiselevka, Soldatskoe și Oleksandrivka, scrie unian.net. Ssatul Tavriyskoye a fost recucerit și este complet sub controlul Ucrainei, potrivit sursei citate - DETALIILE OPERAȚIUNII AICI. De partea lor forțele rusești se apără activ în zonă și au declanșat o mare operațiune informațională în Zona Odesa.

De asemenea, forțele armate ale Ucrainei au ucis un grup de parașutiști militari și au distrus un depozit rusesc de muniții în sudul Ucrainei, a spus Comandamentul Operațional Pivden, potrivit Ukrainska Pravda.

„Pentru că nu au reușit să avanseze la sol, inamicul ne testează acum puterea pozițiilor noastre prin atacuri conduse prin intermediul elicopterelor”, a spus Comandamentul Operațional Pivden.

Ca reacție, Mi-8 [elicopterele ucrainene - n.red.] au atacat o grupare inamică din regiunea Herson; Între timp, aeronavele Su-25 au efectuat un atac aerian asupra unui grup de echipamente inamice din regiunea Nikolaiev.

Grupul nostru de recunoaștere a ucis un grup de parașutiști militari ruși și le-a confiscat armele și dispozitivele de comunicare în timpul unei operațiuni de recunoaștere pentru a studia posibile rute de avansare în regiunea Herson ocupată de ruși.

În regiunea Odesa, inamicul continuă o ofensivă informațională distructivă și manipulează mințile populației civile prin răspândirea de informații false despre o posibilă amenințare biologică la adresa regiunii, fie prin răspândirea bolilor infecțioase, fie prin provocări militare”.

O nouă înregistrare video distribuită pe Twitter arată anihilarea completă a unei poziții de artilerie a armatei ruse, aceasta fiind rasă de pe fața pământului de bombardamentele ucrainenilor care distrug cel puțin 13 vehicule în urma atacului.

Înregistrarea a fost distribuită de administratorii contului Ukraine Weapons Tracker, aceștia notând că bombardamentul a fost efectuat de a 40-a Brigadă de Artilerie a armatei ucrainene și că printre vehiculele distruse se numără 6 lansatoare multiple de rachete BM-21 Grad (M1964) și camioane de aprovizionare.

Poziția de artilerie distrusă a fost geolocalizată de internauți ca fiind lângă Synychyne, o localitate de pe malul râului Doneț aflată în regiunea Harkov.

#Ukraine: A Russian rocket artillery position was completely obliterated by the Ukrainian 40th Artillery Brigade - at least 13 vehicles were destroyed including 6 BM-21 Grad multiple rocket launchers, and supply trucks. pic.twitter.com/NNPFS3jAnu