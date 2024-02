Putin face o declarație surprinzătoare: de cine crede liderul de la Kremlin că se teme Occidentul

În recentul interviu acordat lui Tucker Carlson, Vladimir Putin a declarat că Occidentul se teme de China mai mult decât de Rusia, scrie Rador Radio România.

În interviul acordat pe 6 februarie jurnalistului american Tucker Carlson şi difuzat în seara de 8 februarie, Vladimir Putin afirmă că Occidentul se teme mai mult de China decât de Rusia, adăugând că potenţialul celei dintâi "este enorm".

"Occidentul se teme de o Chină puternică mai mult decât se teme de o Rusie puternică, pentru că Rusia are o populaţie de 150 de milioane de oameni, iar China are o populaţie de 1,5 miliarde. "Iar economia sa creşte rapid, cu cinci procente pe an. Era şi mai mult, dar e suficient pentru China. Cum a spus Bismark cândva, potenţialul este cel mai important. Iar potenţialul Chinei este enorm".

Rusia a fost "păcălită" de Occident, după Războiul Rece

În același interviu, Vladimir Putin susţine că Rusia a fost "păcălită" de Occident, după sfârşitul Războiului Rece, afirmând că a căzut victimă unui NATO agresiv. "Haideţi să vorbim despre faptul că după 1991, când Rusia se aştepta să fie primită în familia naţiunilor - surori civilizate nimic de acest fel nu s-a întâmplat. Ne-aţi păcălit. Nu mă refer la dvs. personal când spun 'voi'", a adăugat Putin, adresându-i-se lui Carlson. "Desigur că vorbesc despre Statele Unite. Promisiunea a fost că NATO nu se va extinde către est, dar s-a întâmplat de cinci ori. Au fost cinci valuri de extindere", declară liderul de la Kremlin .