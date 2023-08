Rachete ATACMS pentru Ucraina - Discuție între Antony Blinken și Dmitro Kuleba

Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anunţat luni că a vorbit la telefon cu omologul său american Antony Blinken, convorbire în timpul căreia a solicitat rachete cu rază lungă de acţiune ATACMS, relatează CNN, potrivit Agerpres.

"În cadrul convorbirii noastre, secretarul Blinken şi cu mine am discutat despre măsuri suplimentare pentru a extinde sprijinul global pentru formula de pace şi soluţii pentru extinderea exporturilor de cereale", a declarat Kuleba pe platforma X. "Am mulţumit SUA pentru toată asistenţa oferită şi am subliniat necesitatea de a spori capacităţile cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei prin furnizarea de ATACMS", a menţionat şeful diplomaţiei ucrainene.

La rândul său, Matt Miller, purtătorul de cuvânt al secretarului american de stat Antony Blinken a anunţat că cei doi au discutat despre "evoluţiile în eforturile de contraofensivă ale Ucrainei, despre discuţiile recente despre o pace justă şi durabilă în Ucraina, care au avut loc la Jeddah, în Arabia Saudită, şi despre acordurile de securitate pe termen lung între cele două ţări".

Potrivit unui comunicat de presă, "secretarul (Blinken) a reiterat sprijinul ferm şi continuu al Statelor Unite pentru apărarea Ucrainei împotriva agresiunii Rusiei şi a reafirmat sprijinul continuu pentru o armată ucraineană puternică şi pentru instituţii de apărare responsabile".

Pe de altă parte, şeful forţelor armate ucrainene, generalul Valeri Zalujni, a vorbit luni cu omologul său american, generalul Mike Milley, căruia i-a spus că forţele ucrainene creează pas cu pas condiţiile pentru a avansa în sud, unde se străduiesc să câştige teren şi unde se dau lupte grele.



Zalujni i-a spus şefului Statului Major Întrunit, generalul Mark Milley, că apărarea Ucrainei este fermă şi că "iniţiativa este de partea ucraineană".

Negocierile internaţionale de pace de la Jeddah, din Arabia Saudită, s-au încheiat în acest weekend fără decizii clare, dar au contribuit la "consolidarea consensului internaţional" privind găsirea unei soluţii paşnice la războiul din Ucraina, a declarat luni ministrul de externe al Chinei, potrivit Reuters. Întâlnirile de la Jeddah nu au inclus reprezentanţi ai Moscovei.