Radu Afrim va lansa în decembrie, la Teatrul Naţional Bucureşti, o adaptare liberă a piesei 'Trei surori'

Regizorul Radu Afrim va lansa pe 5 decembrie, la Teatrul Naţional Bucureşti, o adaptare liberă a piesei „Trei surori”, scrisă de Anton Cehov, anunță news.ro.

După cinci spectacole realizate la TNB, între care „Pădurea spânzuraţilor”, care a avut premiera la finalul anului trecut, Radu Afrim pregăteşte „Trei surori”- un scenariu (ne)firesc de liber după Cehov, după cum îl descrie.

Avanpremierele vor avea loc pe 3 şi 4 decembrie, iar premiera oficială - pe 5 decembrie, la ora 19.30.

Radu Afrim va provoca din nou publicul, oferind un remix al unei piese clasice, o revitalizare extrem de actuală a unei poveşti spuse de sute de ori, un spectacol original şi şocant care îi va scoate pe spectatori din zona lor de confort.

Afrim propune o viziune suprarealistă, amestec de absurd, comic, grotesc şi sensibilitate şi plasează povestea celor trei surori în România zilelor noastre.

„Mi-am permis să citesc gândurile celor trei surori. Şi ale lui Andrei. Şi să le transcriu cuvânt cu cuvânt. Adică am mâzgălit tăcerea dintre vorbele lor vechi de peste o sută de ani. Oamenii mei gândesc non stop. Sunt bolnavi de gânduri. No spleen. Şi ideal ar fi ca ei să acţioneze. Deja încep să acţioneze. Mi-am permis mai multe lucruri. Le-aş numi intervenţii în natură (aproape) moartă. Sau puţină adrenalină în vivariu. Şi cu toate astea n-am reuşit să le schimb destinul. Să iau acest detaliu ca pe un eşec al meu?”, a transmis Radu Afrim.

Distribuţia este alcătuită din Raluca Aprodu, Natalia Călin, Flavia Giurgiu, Marius Manole, Emilian Oprea, Istvan Teglas, Irina Movilă, Ada Galeş, Ciprian Nicula, Florin Călbăjos.

Irina Moscu s-a ocupat de scenografie, Andrei Cozlac – de video design şi Călin Ţopa – de sound design.

Următoarele reprezentaţii vor avea loc în zilele de 28 şi 29 decembrie 2019, de la ora 19.30.